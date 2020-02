Ανθοπωλείο στην Κίνα στέλνει μαζί με τα λουλούδια δώρο... ένα μπουκαλάκι με απολυμαντικό

Παραμονή της γιορτής του Αγίου Βαλεντίνου και η ανθοπώλισσα Κάι Σιαομάν στέλνει στους πελάτες της στο Πεκίνο, μαζί με τα μπουκέτα λουλουδιών, ένα ειδικό δώρο, ένα μικρό μπουκαλάκι με απολυμαντικό χεριών, προκειμένου να αποτρέψει με αυτόν τον τρόπο την εξάπλωση του νέου κοροναϊού.

Ο μήνας ήταν δύσκολος για εκείνη. Οι πωλήσεις κατέγραψαν πτώση 90% εν μέσω μιας επιδημίας που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 1.400 ανθρώπους στην Κίνα. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω και τα εμπορικά καταστήματα έχουν αδειάσει.

Φορώντας μια χειρουργική μάσκα, η Κάι ψεκάζει με προσοχή τα χέρια της με απολυμαντικό και φοράει γάντια προτού συνθέσει το μπουκέτο της.

Κατόπιν, τοποθετεί το μπουκαλάκι με το απολυμαντικό χεριών ανάμεσα στα λουλούδια.

Η ίδια λέει ότι την ενέπνευσε ένας πελάτης, ο οποίος της ζήτησε να απολυμάνει ένα μπουκέτο προτού το παραδώσει.

Τώρα, προσφέρει απολυμαντικό στους πελάτες της, ως ένα προσωπικό δώρο από εκείνη.

«Νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό και θέλω οι πελάτες μου να νιώθουν άνετα» σημείωσε η Κάι στο Reuters.

(Say it with sanitiser: Beijing florist takes on coronavirus for Valentine’s Day) has been published on Good News - https://t.co/oGRMq3AiTU

— Wellcome-home (@Wellcome_Home) February 13, 2020