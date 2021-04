Ξέσπασε... πόλεμος για το Όσκαρ στον Anthony Hopkins: «Ασέβεια στον Chadwick Boseman» (pics & vid)

Ακόμα και στα εφετινά βραβεία Όσκαρ που ήταν τα πιο light των τελευταίων ετών, δεν γινόταν να απουσιάζουν τα παρασκήνια, οι θεωρίες συνομωσίας και οι αντιδράσεις...

Αφορμή, αποτέλεσε αυτό για τον Α' Ανδρικό Ρόλο, το οποίο κέρδισε ο Anthony Hopkins για τον ρόλο του στην ταινία «The Father».

Παραδοσιακά λοιπόν, η τελετή κλείνει με το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας, όμως φέτος η σειρά άλλαξε και την θέση του πήρε το αγαλματάκι για τον καλύτερη ανδρική ερμηνεία.

Μόλις έγινε γνωστό αυτό, στο μυαλό όλων πήγε πως έγινε προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη του Chadwick Boseman που πέθανε τον περασμένο Αύγουστο, κερδίζοντας το βραβείο για την ταινία «Black Panther».

Ωστόσο, νικητής αναδείχθηκε ο Anthony Hopkins, προκαλώντας πολλές αντιδράσεις από επώνυμους και μη που άλλον περίμεναν και άλλον είδαν. Βέβαια, ο 83χρονος ηθοποιός δεν φταίει σε κάτι, καθώς άπαντες αναγνωρίζουν οτι το άξιζε, απλά η αλλαγή στην σειρά των βραβείων δημιούργησε την προσδοκία πως έγινε προς τιμή του Chadwick Boseman.

Για αυτό και όλη η κριτική αφορά τους διοργανωτές της εκδήλωσης...

«Οι διοργανωτές ήταν σίγουροι οτι θα κέρδιζε ο Chadwick Boseman για αυτό και επανασχεδίασαν όλη την τελετή, προκειμένου η κατηγορία αυτή να είναι τελευταία, αλλά τελικά έδωσαν το βραβείο στον Anthony Hopkins», έγραψε ο Spencer Althouse του BuzzFeed.

«Ουάου. Πόσο κακή ιδέα. Επισκιάζει το γεγονός οτι τόσο ο Anthony Hopkins όσο και ο Chadwick Boseman ήταν εξαιρετικοί και ένας από αυτούς έπρεπε να κερδίσει. Την ευθύνη την έχουν οι διοργανωτές», είπε μεταξύ άλλων ο κριτικός κινηματογράφου Dan Murrell.

Wow, what a massively bad idea. And this overshadows the fact that both Anthony Hopkins and Chadwick Boseman were brilliant and one of them had to win. The spotlight is now shining solely on the producers. Huge mistake. From In Memoriam on, this show was a disaster.

Μάλιστα, ο Jacob Hall χρησιμοποίησε εκφράσεις όπως χάος, επισημαίνοντας πως ο Anthony Hopkins δεν ήταν καν εκεί για να παραλάβει το βραβείο του, σε μία εκδήλωση που είχε διοργανωθεί για να τιμήσει τον Chadwick Boseman.

Το πιο σωστό πάντως, το έγραψε κάποιος, ζητώντας: «Τα βραβεία θα πρέπει να σταματήσουν να βάζουν υποψήφιους ανθρώπους που έχουν πεθάνει, αν δεν είναι να τους δώσουν το βραβείο».

award shows need to stop nominating people who pass away if they aren’t going to give them the award. chadwick boseman gave unbelievable performances in his short time and to not give him that award after all he’s done is repulsive. it’s disrespectful to him and his family

