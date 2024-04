Ο viral πανηγυρισμός της Anne Hathaway σε γκολ του Trossard: Το μήνυμα που έστειλε ο παίκτης της Άρσεναλ στην ηθοποιό (vid)

Η Anne Hathaway πανηγύρισε έντονα το γκολ του Trossard στο παιχνίδι με τη Τσέλσι. Η αντίδραση της έγινε viral και ο ακραίος επιθετικός της Άρσεναλ την προσκάλεσε στο Emirates.

Σε μια συγκινητική επίδειξη αμοιβαίου θαυμασμού, η ηθοποιός του Χόλιγουντ Anne Hathaway έλαβε μια ευχάριστη έκπληξη κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης τηλεοπτικής εμφάνισης, ευγενική προσφορά του ακραίου επιθετικού της Άρσεναλ Leandro Trossard. Η απροσδόκητη χειρονομία εκτυλίχθηκε με φόντο τον viral πανηγυρισμό της Hathaway για το γκολ του Trossard.

Η γοητευτική συνάντηση μεταξύ της Hathaway και του Trossard άρχισε να ξετυλίγεται την περασμένη εβδομάδα, καθώς η καταξιωμένη ηθοποιός βρέθηκε να παρασύρεται από τον ενθουσιασμό ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Η πληθωρική αντίδραση της Hathaway στο γκολ του Trossard εναντίον της Τσέλσι καθήλωσε το κοινό. Η αντίδραση της, όπως ήταν φυσικό, έκανε το γύρο του διαδικτύου.

Anne Hathaway's reaction to Leandro Trossard's goal for Arsenal at the start of an interview this weekend is priceless





Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον συμπρωταγωνιστή της Nicholas Galitzine, ο οποίος μοιράζεται το πάθος του για την Άρσεναλ, ο πανηγυρισμός της Hathaway έγινε μια αξιαγάπητη στιγμή κοινής χαράς. Καθώς το δίδυμο προωθούσε τη νέα ρομαντική κωμωδία του, «The Idea of You», η οποία καταπιάνεται με την πολυπλοκότητα μιας σχέσης με διαφορά ηλικίας, ο μεταδοτικός ενθουσιασμός της Hathaway για την αγαπημένη της ποδοσφαιρική ομάδα κατέκτησε τις καρδιές των οπαδών σε όλο τον κόσμο

Hollywood actress Anne Hathaway revealed that she’s a massive Arsenal fan after interrupting an interview to celebrate Leandro Trossard’s goal against Wolves 😂🔴🗣️





Μέσα στη δίνη των εμφανίσεων στα μέσα ενημέρωσης, η Hathaway και ο Galitzine βρέθηκαν στο Today Show, όπου τους περίμενε μια απροσδόκητη έκπληξη. Η οικοδέσποινα Savannah Guthrie πείραξε τους ηθοποιούς με την υπόσχεση ενός ιδιαίτερου μηνύματος, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια αξέχαστη στιγμή.

«Γεια σου Anne, μου άρεσε πολύ ο εορτασμός σου τις προάλλες για τον γκολ μου. Συνέχισε να μας υποστηρίζεις και ελπίζω να σε δω σύντομα στο Emirates» είπε ο Trossard σε βίντεο - έκπληξη που προβλήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή.