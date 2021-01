Η Γουέστ Χαμ προσέλαβε την Έμα Μπέντον-Χιουζ ως γενική διευθύντρια της ομάδας, προκαλώντας σάλο στην Μεγάλη Βρετανία, αφού πρόκειται για πρώην πορνοστάρ, σύμφωνα με την Daily Mail.

Συγκεκριμένα, η 55χρονη είναι διάσημη στη χώρα ως πορνοστάρ και σκηνοθέτης ερωτικών ταινιών, με το ψευδώνυμο Ιβ Βόρλεϊ (Eve Vorley).

West Ham United have appointed former porn star Eve Vorley to their Board of Directors https://t.co/2uQM0bJdAm

— MailOnline Sport (@MailSport) January 12, 2021