Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ

Η Μελάνια Τραμπ επέλεξε ένα φόρεμα που συζητήθηκε αρκετά.

Η Μελάνια Τραμπ τράβηξε για μία ακόμη φορά όλα τα βλέμματα με το κίτρινο φόρεμα υπογραφής Carolina Herrera, που επέλεξε για το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνσδορ.

Λίγο οι έξω ώμοι και λίγο η ζώνη που επέλεξε η ομάδα της Μελάνια Τραμπ προκάλεσαν αντιδράσεις για το αν τελικά έπρεπε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ να εμφανιστεί δίπλα στον Βασιλιά Κάρολο και δίπλα στη Βασίλισσα Καμίλα έτσι.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr