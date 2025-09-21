Με μοναδικό «ρούχο» τα διαμάντια της φωτογραφίζεται η Κιμ Καρντάσιαν για χάρη της γαλλικής Vogue

Η Κιμ Καρντάσιαν φωτογραφίζεται γυμνή με μοναδικό "ρούχο" διαμαντένια κοσμήματα Cartier για τη Vogue France, σε μια στιγμή που ξυπνά μνήμες από τη ληστεία στο Παρίσι το 2016.

Η Κιμ Καρντάσιαν έκανε το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της στο εξώφυλλο της γαλλικής Vogue, ποζάροντας με τρόπο που δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητος: χωρίς ρούχα, φορώντας αποκλειστικά λαμπερά κοσμήματα Cartier. Η 44χρονη επιχειρηματίας και μητέρα τεσσάρων παιδιών μοιράστηκε το καρέ στο Instagram, δηλώνοντας ενθουσιασμένη που εκπληρώνει ένα «όνειρο ζωής».

Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Το πολυτελές ασπρόμαυρο πορτρέτο παραπέμπει αναπόφευκτα στην πολύκροτη ληστεία που υπέστη στο Παρίσι το 2016, όταν ένοπλοι εισέβαλαν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας άνω των 10 εκατ. δολαρίων. Ανάμεσά τους και το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων των 4 εκατ. που της είχε προσφέρει ο τότε σύζυγός της Kanye West.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Jenny.gr