«Δημοσίευσε τη λίστα με τα αληθινά γεγονότα»: Εξώδικο της BangBros στη Mia Khalifa! (pics)

Σκληραίνει η κόντρα της Mia Khalifa με την BangBros.

Η εταιρεία παραγωγής ταινιών πορνό πέρασε στην αντεπίθεση, στέλνοντας μια «διαταγή παύσης και αναστολής», όπως μεταφράζεται το ''cease and desist letter'', ουσιαστικά το «δικό μας» εξώδικο, με το οποίο ζητάει από την πρώην πορνοστάρ να σταματήσει τις δηλώσεις εναντίον της, ειδάλλως θα κινηθεί δικαστικά!

Και όχι μόνο αυτό...

Όπως ενημέρωσε η ίδια η BangBros με ανάρτησή της στο Twitter, έχει στείλει στη Mia και μια λίστα με όσα, όπως λέει, πραγματικά έχουν συμβεί, παρακινώντας την να τη δημοσιεύσει, «αλλά πολύ αμφιβάλουμε», τονίζει!

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση της εταιρείας, υπό την... αιγίδα της οποίας, θυμίζουμε, έκανε η Λιβανέζα τις 11 ταινίες, που τώρα ζητάει να «κατέβουν», τονίζεται: «Σήμερα στείλαμε στη Mia Khalifa μια νόμιμη απαίτηση για C&D (σ.σ. cease and desist), η οποία απαριθμεί μερικές από τις δυσφημιστικές, ψευδείς δηλώσεις της για την BangΒros στην πάροδο των ετών και μια λίστα με τα πραγματικά γεγονότα. Την ενθαρρύνουμε να μοιραστεί τη λίστα των γεγονότων με το κοινό της. Αμφιβάλλουμε, όμως, ότι θα το κάνει».

Στο κλείσιμο, μάλιστα, υπάρχει και το hashtag #FactsBeatFiction, δηλαδή «τα γεγονότα κερδίζουν τη φαντασία».

Today we sent @MiaKhalifa a legal C&D demand which lists some of her defamatory, false statements about Bangbros over the years and a list stating the actual facts. We encourage her to share the fact check list with her audience. We doubt she will though.#FactsBeatFiction

