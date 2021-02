Βρετανία: Ένα τεράστιο παγόβουνο αποσπάστηκε από την Ανταρκτική (vid)

Ένα τεράστιο παγόβουνο, που έχει μέγεθος σαν το αστικό συγκρότημα του Παρισιού ή του Λονδίνου, αποσπάστηκε από την Ανταρκτική, σε κοντινή απόσταση από έναν βρετανικό ερευνητικό σταθμό, έγινε γνωστό από Βρετανούς επιστήμονες.

Η έκταση αυτή πάγου, σχεδόν 1.270 τετραγωνικών μέτρων, αποσπάστηκε από τον υπόλοιπο ογκόπαγο νωρίς σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξαν βρετανικά όργανα, τα οποία έχουν εγκαταστήσει κοντά στον σταθμό.

The #BruntIceShelf has calved along the #NorthRift. #Chasm1 and the #HalloweenCrack have not grown in the last 18 months.

Full story: https://t.co/l13QrWdnB0

Map of Brunt ice shelf and #HalleyVI Research Station #Antarctica pic.twitter.com/80Yqc4AoNl

— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021