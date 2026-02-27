Σκοτάδι για 58 λεπτά στις ΗΠΑ: Η ολική έκλειψη που θα βάψει κόκκινη τη Σελήνη

Στις 3 Μαρτίου οι Αμερικανοί θα γίνουν μάρτυρες της ολικής σεληνιακής έκλειψης διάρκειας 58 λεπτών. Από ποιες περιοχές θα φανεί καλύτερα και τι ώρα θα κορυφωθεί.

Ένα από τα πιο θεαματικά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι των ΗΠΑ στις 3 Μαρτίου. Η ολική σεληνιακή έκλειψη που θα εκτυλιχθεί στον νυχτερινό ουρανό αναμένεται να διαρκέσει περίπου 58 λεπτά, προσφέροντας ένα σπάνιο και συνάμα εντυπωσιακό θέαμα.

Το φαινόμενο θα συμβεί όταν η Γη ευθυγραμμιστεί ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη. Η σκιά του πλανήτη μας θα καλύψει σταδιακά τη σεληνιακή επιφάνεια, οδηγώντας σε πλήρη έκλειψη. Κατά τη διάρκειά της, το φεγγάρι δεν θα εξαφανιστεί από τον ουρανό. Αντίθετα, θα αποκτήσει ένα βαθύ κοκκινωπό χρώμα, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο που είναι γνωστό ως «Ματωμένη Σελήνη».

Πού θα είναι ορατή

Οι περιοχές στο ανατολικό μισό των ΗΠΑ αναμένεται να έχουν τις καλύτερες συνθήκες παρατήρησης του φαινομένου, ωστόσο το σύνολο της χώρας θα μπορέσει να παρακολουθήσει την πλήρη εξέλιξή του από την αρχική είσοδο της Σελήνης στη σκιά της Γης μέχρι και την ολοκλήρωσή του.

Τι ώρα θα συμβεί

Η ακριβής ώρα εξαρτάται από τη ζώνη ώρας. Στην Ανατολική Ακτή, η κορύφωση της έκλειψης υπολογίζεται γύρω στις 6:00 π.μ. τοπική ώρα, ενώ στη Δυτική Ακτή και τη ζώνη του Ειρηνικού το φαινόμενο θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη λίγο μετά τις 3:00 π.μ.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρηση μιας σεληνιακής έκλειψης. Σε αντίθεση με τις ηλιακές εκλείψεις, μπορεί να παρακολουθηθεί με γυμνό μάτι με απόλυτη ασφάλεια, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

Η «Ματωμένη Σελήνη» αποτελεί μια υπενθύμιση της κοσμικής αρμονίας και της ακριβούς γεωμετρίας που διέπει το ηλιακό μας σύστημα. Ένα θέαμα που αξίζει να ξενυχτήσει κανείς για να το απολαύσει.

