Τραγωδία στο Ελευθέριος Βενιζέλος: Νεκρή γυναίκα μετά από τραυματισμό στη σκάλα του αεροπλάνου

Γυναίκα ΑμεΑ έχασε τη ζωή της μετά από ατύχημα, στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την φάση επιβίβασης - μετεπιβίβασης.

Ένα τραγικό ατύχημα φέρεται ότι έλαβε χώρα σήμερα (27/2) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς μια γυναίκα ΑμεΑ, έχασε τη ζωή της στην φάση επιβίβασης μετεπιβίβασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γλύστρισε στην σκάλα του αεροπλάνου.

