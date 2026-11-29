Πώς μπορείς να διαχειριστείς μια δύσκολη συζήτηση, ακόμη κι όταν αισθάνεσαι άβολα; Αυτοί οι τροποι που προτείνει η ψυχολόγος θα σε βοηθήσουν.

Πόσες φορές έχεις θελήσει να πεις κάτι που σε ενοχλεί, αλλά τελικά το κράτησες μέσα σου για να μην προκαλέσεις ένταση; Πόσες φορές έχεις αποφύγει μια συζήτηση με τον σύντροφό σου, έναν φίλο ή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο, επειδή φοβήθηκες ότι μπορεί να παρεξηγηθείς ή να καταλήξετε σε καβγά;

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάντα εύκολο να εκφράζεις όσα νιώθεις. Ειδικά όταν έχεις μάθει να σκέφτεσαι πρώτα τις ανάγκες των άλλων, να αποφεύγεις τις εντάσεις και να προσπαθείς να κρατάς τις ισορροπίες. Κάποιες φορές, όμως, η σιωπή δεν λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα, αφήνει πίσω της παράπονα, απογοήτευση και συναισθήματα που συσσωρεύονται με τον καιρό.

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