Οι Βρετανοί κάνουν σήμερα σημαντικά λιγότερο σεξ από τις προηγούμενες δεκαετίες, με έναν στους τρεις νέους να μην έχει κάνει ποτέ, δείχνει νέα έρευνα.

Ονομάστε την «σεξουαλική ύφεση», «μεγάλη ξηρασία» ή «κρίση ρευστότητας της libido»: το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν λιγότερο σεξ τη δεκαετία του 2020 σε σχέση με τις προηγούμενες, τουλάχιστον σύμφωνα με μια νέα έγκυρη μελέτη για τις συνήθειες των Βρετανών στην κρεβατοκάμαρα.

Όχι σεξ, παρακαλώ, είμαστε Βρετανοί

Επιστήμονες του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Υγείας του University College London (UCL) και της London School of Hygiene & Tropical Medicine ρώτησαν σχεδόν 7.000 Βρετανούς ηλικίας 16 έως 59 ετών για τη σεξουαλική τους ζωή και συνέκριναν τα στοιχεία με τρεις προηγούμενες έρευνες που είχαν γίνει από το 1990 έως το 2012. Τα βασικά ευρήματα:

Ο διάμεσος αριθμός σεξουαλικών συντρόφων σε όλη τη ζωή είναι σήμερα πέντε.

Περίπου το 77% είχε σεξ τον τελευταίο χρόνο και λίγο πάνω από το 65% είχε έναν μόνο σύντροφο σε αυτό το διάστημα.

Έως και το 11% των ερωτηθέντων δεν έχει κάνει ποτέ σεξ.

Το 26% των ανδρών και το 22% των γυναικών έχει στείλει ή λάβει σεξουαλικές εικόνες.

Το 81% των ανδρών και το 37% των γυναικών δήλωσε ότι είδε πορνό τον τελευταίο χρόνο.

Βασικό συμπέρασμα ήταν ότι ο βρετανικός πληθυσμός κάνει σημαντικά λιγότερο σεξ απ' ό,τι πριν από λίγες δεκαετίες. Τη δεκαετία του 1990, οι ενήλικες κάτω των 45 ετών έκαναν σεξ κατά μέσο όρο τέσσερις φορές τον μήνα, ενώ στη δεκαετία του 2020 ο αριθμός έχει πέσει σε μόλις δύο.

Η «σεξουαλική ύφεση» της Gen Z

Η μείωση είναι πιο έντονη στους νέους. Μεταξύ των 16 έως 24 ετών, το ποσοστό όσων δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ ανέβηκε τα τελευταία 15 χρόνια από περίπου ένα στα πέντε σε περίπου ένα στα τρία.

Ενώ όμως η σωματική οικειότητα υποχωρεί στη Gen Z, η σεξουαλικότητα εξερευνάται με άλλους τρόπους. Στους νέους, σχεδόν οι μισοί έχουν κάνει sexting, ενώ περίπου το 86% των νεαρών ανδρών και το 50% των νεαρών γυναικών έχει δει πορνό.

Περισσότερες ομόφυλες εμπειρίες

Σε όλο τον πληθυσμό, οι ομόφυλες σχέσεις αυξάνονται. Από το 2010 έως το 2022, το ποσοστό όσων είχαν τουλάχιστον μία ομόφυλη εμπειρία αυξήθηκε από 6,8% σε 14% στις γυναίκες και από 4% σε 12,3% στους άνδρες. Επιπλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι δηλώνουν λεσβίες, γκέι ή αμφιφυλόφιλοι, ιδίως στη Gen Z. Από τους νέους ενήλικες που ρωτήθηκαν, περίπου το 25% των γυναικών και το 16% των ανδρών δήλωσε μειονοτική σεξουαλική ταυτότητα.

Τάση που δεν περιορίζεται στη Βρετανία

Η έρευνα ρώτησε μόνο ανθρώπους που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, όμως τα ευρήματα συμβαδίζουν σε γενικές γραμμές με τάσεις που παρατηρούνται και αλλού στον κόσμο. Οι συγγραφείς της μελέτης εντόπισαν 11 προηγούμενες έρευνες σε άλλες τέσσερις χώρες υψηλού εισοδήματος (Γαλλία, Γερμανία, Ιαπωνία και ΗΠΑ), που έδειχναν πολύ παρόμοιες μειώσεις της σεξουαλικής δραστηριότητας στον πληθυσμό.

Και πάλι, αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους νεότερους. Νωρίτερα φέτος, μια έρευνα του Ινστιτούτου Κίνσεϊ του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα ρώτησε ένα ποικιλόμορφο δείγμα 2.373 ενηλίκων στις ΗΠΑ ηλικίας 18 έως 29 ετών και κατέληξε ότι οι σημερινοί νέοι ενδιαφέρονται πολύ λιγότερο για το σεξ από τις προηγούμενες γενιές. Περίπου το 29% δήλωσε ότι δεν είχε κανέναν σεξουαλικό σύντροφο τους τελευταίους τρεις μήνες, ενώ το 19% δεν είχε κάνει ποτέ σεξ.

Ποια είναι η αιτία;

Η αιτία αυτής της λεγόμενης «σεξουαλικής ύφεσης» δεν είναι σαφής. Συνήθως τη χρεώνουν στην άνοδο του πορνό, στο οικονομικό άγχος, στις πολιτισμικές αλλαγές, στην απομονωτική επίδραση της τεχνολογίας και στο κατάλοιπο της πανδημίας του COVID-19.

Η dr. Γουέντι Μακντάουολ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη London School of Hygiene & Tropical Medicine, εξήγησε: «Έρευνες σαν αυτή μπορούν να καταγράψουν αλλαγές, αλλά δεν μπορούν να μας πουν τι τις προκαλεί και, αν και μπορεί να είναι δελεαστικό να κατηγορήσει κανείς έναν μόνο παράγοντα, όπως το διαδικτυακό περιβάλλον, είναι πιθανό να παίζουν ρόλο πολλοί, πολύπλοκοι παράγοντες, ιδίως για τους νέους».

«Από τη μία πλευρά, η πιο ανοιχτή συζήτηση για τη συναίνεση μπορεί να σημαίνει ότι οι νέοι νιώθουν πιο ικανοί να αποφασίσουν αν και πότε θα κάνουν σεξ. Από την άλλη, τα ευρήματα αυτά συμπίπτουν με ευρύτερες αλλαγές στη ζωή των νέων, όπως τα αυξανόμενα ποσοστά ψυχικών παθήσεων, η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ, ο περισσότερος χρόνος στο διαδίκτυο και το μεγαλύτερο ποσοστό όσων ζουν στο σπίτι με τους γονείς τους», κατέληξε.

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