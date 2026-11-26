Δεν είναι μόνο θέμα τύχης ή συνθηκών: ορισμένα στοιχεία της προσωπικότητάς μας φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με έρευνα.

Τι είναι τελικά αυτό που μας κάνει ευτυχισμένους; Είναι οι άνθρωποι που έχουμε δίπλα μας, οι εμπειρίες που ζούμε, οι στόχοι που καταφέρνουμε να υλοποιήσουμε ή ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας; Η ευτυχία δεν έχει μία μόνο εξήγηση, ούτε μετριέται με τον ίδιο τρόπο για όλους. Ωστόσο, ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας φαίνεται πως επηρεάζουν σημαντικά το πόσο ικανοποιημένοι αισθανόμαστε από τη ζωή μας.

Μια επιστημονική μελέτη του 2024, με επικεφαλής τον ψυχολόγο René Mõttus, εξέτασε τη σύνδεση ανάμεσα στην προσωπικότητα και την ικανοποίηση από τη ζωή, αναδεικνύοντας τρεις παράγοντες που φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα ευρήματα αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν αφορούν μεγάλες επιτυχίες ή ιδανικές συνθήκες, αλλά καθημερινές στάσεις και συμπεριφορές.

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