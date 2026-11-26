Ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες, ένα ατμοσφαιρικό Christmas Market και στιγμές ευεξίας συνθέτουν ένα εορταστικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

Οι γιορτές αποκτούν ξεχωριστό νόημα όταν τις μοιραζόμαστε. Ένα τραπέζι με αγαπημένα πρόσωπα, μια βόλτα ανάμεσα σε χριστουγεννιάτικα chalets, λίγος χρόνος αφιερωμένος στον εαυτό μας. Φέτος, το One&Only Aesthesis προσκαλεί τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν τη δική τους εκδοχή των γιορτών, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει υψηλή γαστρονομία, δημιουργικές εμπειρίες και την ανεπιτήδευτη κομψότητα μιας χειμερινής απόδρασης στη Γλυφάδα.

Η εορταστική περίοδος ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου, με τον λαμπερό στολισμό, τις γεύσεις της εποχής και τη ζεστή ατμόσφαιρα δίπλα στη θάλασσα να προσκαλούν τους επισκέπτες να μοιραστούν τις πρώτες στιγμές των γιορτών και να ανακαλύψουν το One&Only Christmas Market, που ανοίγει τις πόρτες του την ίδια βραδιά. Από τις 26 Νοεμβρίου 2026 έως τις 4 Ιανουαρίου 2027, καθημερινά από τις 16:00 έως τις 22:00, τα τρία ξεχωριστά chalets των Veuve Clicquot, Sacher και Kooreloo, δημιουργούν έναν γοητευτικό προορισμό για εορταστικές συναντήσεις, μικρές απολαύσεις και αναζήτηση ιδιαίτερων δώρων. Η Veuve Clicquot προσθέτει τη δική της εορταστική υπογραφή με σαμπάνια σε ποτήρι, εκλεκτά συνοδευτικά και επιλογές για gifting. Η Sacher μεταφέρει τη γοητεία της βιεννέζικης ζαχαροπλαστικής στο Christmas Market με την εμβληματική Original Sacher-Torte, την οποία οι επισκέπτες μπορούν να προμηθευτούν από το chalet για να τη χαρίσουν ως ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο, ενώ η Kooreloo παρουσιάζει μια επιλεγμένη συλλογή από ιδιαίτερα αξεσουάρ και προτάσεις δώρων.

Για όσους επιθυμούν να μοιραστούν τις γιορτές σε μια πιο προσωπική ατμόσφαιρα, το One&Only Aesthesis με μενού, χειμερινές γεύσεις, η δυνατότητα οινικής συνοδείας και η εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, συνθέτουν μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία, όπου η λάμψη των κεριών και η θάλασσα προσκαλούν τους συνδαιτυμόνες να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τον χρόνο με τους αγαπημένους τους. Στην καρδιά των εορταστικών εμπειριών βρίσκεται το ORA by Ettore Botrini, με γαστρονομικές προτάσεις που συνοδεύουν τις πιο ξεχωριστές ημέρες της περιόδου. Την Παραμονή των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου, από τις 19:00, ένα εκλεπτυσμένο δείπνο αναδεικνύει τις γεύσεις της εποχής, σε μια ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική και τη διακριτική λάμψη των κεριών. Ανήμερα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 16:00, το Christmas Day Brunch φέρνει στο ίδιο τραπέζι αγαπημένες γιορτινές γεύσεις και σύγχρονες γαστρονομικές πινελιές, με ζωντανή μουσική να πλαισιώνει τη συνάντηση οικογένειας και φίλων.

Η γιορτινή διάθεση συνεχίζεται στις 26 Δεκεμβρίου, από τις 19:00, με ένα Champagne Dinner τριών πιάτων, όπου οι εποχικές γεύσεις συναντούν επιλεγμένες σαμπάνιες. Παράλληλα, τις Κυριακές 6, 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου, από τις 13:00 έως τις 16:00, το Festive Sunday Brunch γίνεται αφορμή για απολαυστικά μεσημέρια με τη γαστρονομική υπογραφή του Ettore Botrini και τη λάμψη της Veuve Clicquot.

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, 31 Δεκεμβρίου, στις 20:00, το ORA by Ettore Botrini υποδέχεται το νέο έτος με ένα ξεχωριστό εορταστικό δείπνο, εκλεκτές γεύσεις και προσεγμένες οινικές επιλογές. Η πρώτη ημέρα του 2027 ξεκινά με ένα γιορτινό πρωινό, από τις 07:00 έως τις 11:30, και συνεχίζεται με το New Year’s Day Brunch,

από τις 13:00 έως τις 16:00. Κλασικές brunch προτάσεις, γλυκές δημιουργίες και live cooking stations συνθέτουν ένα απολαυστικό καλωσόρισμα στη νέα χρονιά, με ένα ποτήρι σαμπάνιας και θέα στη θάλασσα. Τη γλυκιά πλευρά της εποχής συμπληρώνει το Sacher Pop-Up στο Alelia, το οποίο συνεχίζεται έως τις 15 Ιανουαρίου 2027, καθημερινά από τις 12:00 έως τις 23:00. Η αυθεντική Original Sacher-Torte, τα Strudel και μια επιλεγμένη ποικιλία από βιεννέζικα αρτοσκευάσματα, καφέδες και τσάι μετατρέπουν μια απογευματινή συνάντηση σε μικρή τελετουργία απόλαυσης, ενώ επιλεγμένες συσκευασίες δώρου προσφέρουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να μοιραστούν τη γλυκιά εμπειρία της Sacher με τους αγαπημένους τους παίρνοντας μαζί τους λίγη από τη βιεννέζικη παράδοση.

Για τους μικρούς επισκέπτες που διαμένουν στο resort, το KidsOnly δημιουργεί έναν κόσμο γεμάτο προσμονή και φαντασία. Γράμματα στον Άγιο Βασίλη, χριστουγεννιάτικες κατασκευές, εργαστήρια μπισκότων και ο στολισμός του δέντρου με χειροποίητα στολίδια εμπνευσμένα από τη φύση γίνονται αφορμές για παιχνίδι, δημιουργία και νέες οικογενειακές αναμνήσεις.

Οι γιορτές προσφέρουν, όμως, και την ευκαιρία για μια ουσιαστική παύση. Από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, το Guerlain Spa παρουσιάζει μια συλλογή εορταστικών εμπειριών περιποίησης, από εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και μασάζ μέχρι ολοκληρωμένες προτάσεις ομορφιάς που συνδυάζουν περιποίηση επιδερμίδας και μαλλιών, όπως το The Aesthesis Festive Escape και το Festive Radiance Ritual. Οι εμπειρίες συμπληρώνονται από προσωπικές συνεδρίες μακιγιάζ με προϊόντα Guerlain, καθώς και από ξεχωριστές υπηρεσίες εορταστικού hairstyling στο One&;Only Hair Salon, powered by Dessange Paris. Προγράμματα άσκησης, stretching, personal training και Reformer Pilates συμπληρώνουν τις επιλογές για όσους επιθυμούν να εντάξουν την κίνηση και την αναζωογόνηση στις ημέρες των γιορτών.

Την εορταστική εμπειρία ολοκληρώνει το Athenian Festive Retreat συνδυάζοντας τη διαμονή στο One&Only Aesthesis με σαμπάνια κατά την άφιξη, εορταστικές παροχές στο δωμάτιο, δραστηριότητες KidsOnly και ένα χαλαρωτικό μασάζ 60 λεπτών στο Guerlain Spa. Παράλληλα, τα Festive Gift Vouchers προσφέρουν τη δυνατότητα να χαρίσει κανείς μια εμπειρία γαστρονομίας, χαλάρωσης ή εορτασμού, επιλέγοντας ένα δώρο που γίνεται προσωπική ανάμνηση.