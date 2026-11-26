Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Φθινοπωρινό Forum 2026 του CEO Clubs Greece, που διοργανώθηκε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, υπό τον τίτλο “Building your Transformation Journey with Confidence: Creating value in a fast-pacing world”, με την επιμέλεια της EY Ελλάδος.

Το Forum συγκέντρωσε πάνω από 250 συμμετέχοντες, CEOs και μέλη του Club μαζί με τα στελέχη των ηγετικών τους ομάδων, και εξέτασε πώς δημιουργείται αξία σε ένα περιβάλλον ταχύτατων αλλαγών. Τα Forum του CEO Clubs Greece, που διοργανώνονται δύο φορές τον χρόνο, έχουν καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, καθώς αποτελούν χώρο συνάντησης ηγετών από διαφορετικούς κλάδους, όπου οι ιδέες δοκιμάζονται με σοβαρότητα και ειλικρίνεια και τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις συζητούνται με στόχο τη συλλογική χάραξη της πορείας προς το μέλλον. Το τελευταίο Forum εστίασε στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων στις αγορές, στην τεχνολογία και στη σχέση με τον πελάτη.

Από το σύνολο των συζητήσεων προέκυψαν τρία βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, όταν η πρόβλεψη του μέλλοντος δεν είναι πια εφικτή, οι CEOs καλούνται να προσφέρουν σαφήνεια κατεύθυνσης αντί για βεβαιότητα. Δεύτερον, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται προσβάσιμη σε όλους, το πλεονέκτημα κερδίζεται από τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες την εντάσσουν στη σχέση με τον πελάτη, στην οργάνωση και στην ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Τρίτον, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υπάρχουν περισσότερες επιλογές απ’ ό,τι συχνά θεωρείται, αρκεί να τις στηρίζει ένα πειστικό επενδυτικό σχέδιο και μια διοίκηση που εμπνέει εμπιστοσύνη.

Το Forum άνοιξαν ο Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, και ο Luca Martini, EMEIA Emerging Markets Leader της EY-Parthenon, του βραχίονα εταιρικής στρατηγικής και συναλλαγών της EY, με την παρουσίασή τους: “Setting the scene: creating value in a fast-moving world”. Πιο αναλυτικά, ο κ. Παπαδημητρίου περιέγραψε το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λάβουν αποφάσεις σήμερα οι CEOs και τόνισε τη σημασία της σαφήνειας στην επιλογή της εκάστοτε στρατηγικής, ιδιαίτερα καθώς η δυνατότητα πρόβλεψης των εξελίξεων μειώνεται διαρκώς.

Στη συνέχεια, ο κ. Martini παρουσίασε πώς οι πρόσφατες οικονομικοπολιτικές αναταράξεις άφησαν πίσω τους ένα διαρθρωτικά υψηλότερο κόστος και πιεσμένα περιθώρια κέρδους, σε αγορές όπου η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει χαμηλή και ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται. Ως απάντηση, πρότεινε τρεις κατευθύνσεις: προϊόντα με διακριτό χαρακτήρα που ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό των τιμών, συγκράτηση των δαπανών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και ανάπτυξη με νέο κεφάλαιο.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τρία panels, καθένα από τα οποία ανέλυσε μία από τις βασικές διαστάσεις της δημιουργίας αξίας: τον πελάτη, τους ανθρώπους και τα κεφάλαια.

Στο πρώτο panel, “Beyond the core: Driving customer growth in an AI world”, ο Αχιλλέας Αρβανίτης (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, και Επικεφαλής του EY Studio+ στην Ελλάδα και στην περιοχή Europe Central) και η Βίκη Κούρα (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, και Επικεφαλής Marketing, Sales and Service του EY Studio+ στην Ελλάδα) εξέτασαν πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες ανακαλύπτουν και επιλέγουν μια επιχείρηση και τι σημαίνει αυτό για τη στρατηγική της.

Στο δεύτερο panel, “AI is evenly distributed. Advantage is earned”, η Ευτυχία Κασελάκη (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, και Επικεφαλής People Consulting στον Νότιο Τομέα της περιοχής Europe Central) και η Σαμάνθα Μάτσα (Εταίρος, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, AI & Analytics, AI & Data Centre of Excellence της EY στην Αθήνα) εξέτασαν πώς μια εταιρεία μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όταν η τεχνητή νοημοσύνη είναι προσβάσιμη σε όλους. Στο περιβάλλον αυτό, η αξία για την επιχείρηση εξασφαλίζεται όταν η ηγεσία πρωτοστατεί στην υιοθέτηση της τεχνολογίας σε ολόκληρο τον οργανισμό, επανασχεδιάζει την εργασία και το λειτουργικό της μοντέλο και επενδύει στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων όπως κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, learning agility, δημιουργικότητα και καινοτομία.

Το Forum ολοκληρώθηκε με το τρίτο panel, “Growth and Value Creation through investments”. Υπό τον συντονισμό του Τάσου Ιωσηφίδη (Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα), ο Νίκος Μαντζούφας (Επικεφαλής Υπηρεσιών Πρόσβασης σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης της EY-Parthenon στην Ελλάδα), ο Νίκος Μπρης (Εταίρος της EY Ελλάδος και Επικεφαλής M&A and Capital & Debt Advisory της EY-Parthenon στην Ελλάδα) και η Σοφία Καλομενίδου (Εταίρος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες EY Ελλάδος, και Επικεφαλής Capital Markets στην περιοχή Europe Central) εξέτασαν τις επιλογές χρηματοδότησης της ανάπτυξης, από τα ευρωπαϊκά προγράμματα άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης και το private equity έως τον δανεισμό και την εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Κεντρικό μήνυμα ήταν ότι οι επιλογές αυτές μπορούν να συνδυαστούν, με προϋπόθεση ένα ανταγωνιστικό επενδυτικό σχέδιο.

«Ο μετασχηματισμός δεν αποτελεί πλέον ένα project με αρχή, μέση και τέλος αλλά μία διαρκή διαδικασία», αναφέρει η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Αναπόφευκτα, λοιπόν, καλούμαστε να εξετάσουμε αν όλη αυτή η προσπάθεια δημιουργεί τελικά την επιδιωκόμενη αξία ή απλώς καταναλώνει ενέργεια.

Στο Forum του Νοεμβρίου, με τη συμβολή των εξαιρετικών ομιλητών, την επιμέλεια της EY Ελλάδος και την εμπειρία των μελών μας, συζητήσαμε πώς χτίζεται μια δυναμική και αξιόπιστη στρατηγική σε περιβάλλον διαρκών μεταβολών: πάνω στη σαφήνεια της κατεύθυνσης, την πειθαρχία της εκτέλεσης και την κριτική ικανότητα να ξεχωρίζουμε τις αποφάσεις που έχουν πραγματικά βαρύτητα για το μέλλον της εταιρείας. Η αξία άλλωστε δημιουργείται εκεί όπου η στρατηγική, οι πελάτες, το ανθρώπινο δυναμικό και το κεφάλαιο ευθυγραμμίζονται, και η ευθυγράμμιση αυτή ενισχύει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται μια τόσο απαιτητική διαδικασία.

Σε αυτή την πορεία, ο ρόλος του Club μας είναι καθοριστικός: μέσα από τις πρωτοβουλίες μας, συμπεριλαμβανομένων των δύο Forum που διοργανώνουμε κάθε χρόνο, δημιουργούμε το ασφαλές εκείνο περιβάλλον όπου οι κορυφαίοι CEOs και επιχειρηματίες της χώρας μπορούν να μοιράζονται την εμπειρία τους και να συν-δημιουργούν την ευθυγράμμιση αυτή που απαιτεί η ηγεσία του μέλλοντος».

Η επιτυχία του Forum δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τους χορηγούς μας, που το τίμησαν με την παρουσία και τη στήριξή τους. Πιο συγκεκριμένα:

Main Partner: Public Power Corporation S.A - Hellas (ΔΕΗ)

Diamond Partners: Porsche Greece, Ayvens, Stellar Travels Platinum Partners: Nespresso, Konica Minolta, FedEx, HEDNO

Golden Partners: AIG, Telekom E-Value, AGT Engineering & Services, EY Ελλάδος, Cisco, Flisvos Marina by LAMDA Development, Hellas Gold, Goldair Handling, Day One Growth Igniters, Bausch+Lomb, Signify, SARGIA Partners, Genius & Crazy

Silver Partners: Franke, Diastasis, Foxline Solutions, iSquare, Iron Mountain, Desserta Hellas

Events Partners: Nissos Beer, Alpha Estate, Diageo

Hospitality Partner: NJV Athens Plaza Hotel

VIP Transfer Partner: DUE S

Media Partners: Forbes, OnDeck Media

ESG Partner: Global Sustain