4 φράσεις για να βάλεις όρια, χωρίς να νιώσεις (και να νιώσουν) άβολα
Πόσες φορές έχεις πει «ναι» ενώ ήθελες να πεις «όχι»; Πόσες φορές έχεις αναλάβει κάτι που δεν ήθελες πραγματικά, μόνο και μόνο για να μη δυσαρεστήσεις κάποιον; Ή πόσες φορές έχεις αφήσει μια συμπεριφορά να σε ενοχλεί, επειδή φοβήθηκες ότι αν εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου θα δημιουργηθεί ένταση;
Η αλήθεια είναι πως το να βάζουμε όρια δεν είναι πάντα εύκολο. Ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπους που αγαπάμε, τον σύντροφό μας, τις φίλες μας ή ακόμη και την οικογένειά μας. Συχνά μπερδεύουμε τα όρια με την απόρριψη, την αγένεια ή την απομάκρυνση, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: τα υγιή όρια είναι απαραίτητα για να διατηρούμε τις σχέσεις μας ισορροπημένες και ουσιαστικές.
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