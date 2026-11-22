Η Λουάνα Λόπες Λάρα έγινε η νεότερη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στον κόσμο, με καθαρή αξία 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στην πλατφόρμα προβλέψεων Kalshi.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δυσκολεύονται να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι μέχρι την ηλικία των 30 ετών. Στο μεταξύ, η Λουάνα Λόπες Λάρα έχει χτίσει μια τεράστια περιουσία με την εταιρεία της.

Σε ηλικία 29 ετών, η γεννημένη στη Βραζιλία Λόπες Λάρα έγινε η νεότερη γυναίκα δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Σύμφωνα με το Forbes, η καθαρή της περιουσία ανέρχεται σήμερα στα 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τι είναι η Kalshi;

Η Λόπες Λάρα απέκτησε τα δισεκατομμύριά της μέσω της εταιρείας Kalshi, την οποία λάνσαρε δημόσια μόλις πριν από πέντε χρόνια. Εκείνη και ο Ταρέκ Μανσούρ, επίσης 30 ετών, ίδρυσαν μαζί την εταιρεία το 2018, η οποία αποτιμάται πλέον στα ιλιγγιώδη 44 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Kalshi είναι μια πλατφόρμα αγορών προβλέψεων που επιτρέπει στους χρήστες να στοιχηματίζουν στα πάντα, από αποτελέσματα αθλητικών αγώνων μέχρι πολιτικές εκλογές, βραβεία ψυχαγωγίας και πολλά άλλα. Μόνο φέτος, η πλατφόρμα μετρά περισσότερους από 33 εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι έχουν στοιχηματίσει πάνω από 360 δισεκατομμύρια δολάρια.

best way to follow the news 🫡🫡 https://t.co/4SISjB7C7g — Luana Lopes Lara (@luanalopeslara) November 12, 2026

Οι δύο λόγοι πίσω από την επιτυχία της Λάρα

Η Λόπες Λάρα, απόφοιτη του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (MIT), μίλησε πρόσφατα στους Sunday Times για την εντυπωσιακή της επιτυχία: «Είμαι πραγματικά πολύ περήφανη που κάνω το καλύτερο που μπορώ. Θέλω να δω πόσο μακριά μπορώ να φτάσω, πόσα μπορώ να καταφέρω, πόσο μεγάλη μπορώ να γίνω».

Η ίδια αποδίδει τα επιτεύγματά της σε δύο στοιχεία: την αισιοδοξία και την αφοσίωση: «Στη δουλειά κάνω εκατό πράγματα ταυτόχρονα κάθε στιγμή. Είμαι της λογικής: "Οι πιθανότητες είναι υπέρ μας, πάμε, είμαστε έτοιμοι". Πρέπει να είμαι καλά ό,τι κι αν συμβαίνει».

Αναφέρθηκε επίσης στην «κόλαση» που πέρασαν η ίδια και ο συνεταίρος της προκειμένου να λάβει η Kalshi ρυθμιστική έγκριση στις ΗΠΑ. Χρειάστηκαν δύο χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας για να εξασφαλιστεί η έγκριση των ρυθμιστικών αρχών και άλλος ένας χρόνος μέχρι να ξεκινήσει τη δημόσια λειτουργία της το 2021.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, οι νεαροί επιχειρηματίες της τεχνολογίας συνεχίζουν να προχωρούν μπροστά: «Κάθε μέρα θέλω να γίνομαι καλύτερη και να βλέπω πόσο πιο μακριά μπορώ να πάω. Και η Kalshi είναι ο τρόπος για να το κάνω αυτό. Μου δίνει την ευκαιρία να γίνω τόσο μεγάλη, όσο υπήρξαν ορισμένοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι».

Η ίδια έχει εργαστεί σκληρά για να φτάσει εδώ που βρίσκεται δουλεύοντας από 14 έως 16 ώρες την ημέρα. Υπάλληλος της Kalshi έγινε viral πέρυσι, όταν μοιράστηκε στο Twitter ότι στις 9 το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων ούτε ένας μηχανικός της εταιρείας δεν είχε φύγει από το γραφείο.

It’s 9:00 pm on Christmas Eve. Not a single Kalshi engineer has left the office. There’s levels to this. https://t.co/yhCOldf1tb — Salman (@salmanso_) December 25, 2025

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