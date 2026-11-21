6 πράγματα που κάνει το αφεντικό σου όταν σε εκτιμά πραγματικά
Στον εργασιακό χώρο δεν εκφράζουν όλοι οι προϊστάμενοι την εκτίμησή τους με επαίνους, κομπλιμέντα ή μεγάλες κουβέντες. Κάποιοι είναι πιο συγκρατημένοι, άλλοι κρατούν αποστάσεις και αρκετοί θεωρούν ότι το να σου αναθέτουν σημαντικές αρμοδιότητες είναι από μόνο του μια μορφή αναγνώρισης. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες μικρές κινήσεις που μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για το πώς σε βλέπει το αφεντικό σου.
Σύμφωνα με τους ειδικούς η πραγματική εκτίμηση ενός εργοδότη δεν φαίνεται μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο σου φέρεται και στις ευκαιρίες που σου προσφέρει. Αν παρατηρείς κάποια από τις παρακάτω συμπεριφορές, ίσως έχεις κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό: την εμπιστοσύνη του.
Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ο κολοσσός της μόδας που αρνείται να κάνει εκπτώσεις στην Black Friday: Το ρίσκο εκατομμυρίων της PINKO και το κρυμμένο μυστικό στο logo με τα χελιδόνια
- Ούτε Ελλάδα ούτε Ισπανία: Η χώρα που αυξάνει θεαματικά την παραγωγή ελαιολάδου
- Πολλαπλή απειλή για τη μικρή εμπορική επιχείρηση: του Σταύρου Καφούνη Προέδρου ΕΣΕΕ