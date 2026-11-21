Έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν το αφεντικό σου εκτιμά τη δουλειά σου ή απλώς κάνει τα τυπικά; Αν σε εμπιστεύεται ή αν βλέπει σε εσένα έναν άνθρωπο που μπορεί να εξελιχθεί;

Στον εργασιακό χώρο δεν εκφράζουν όλοι οι προϊστάμενοι την εκτίμησή τους με επαίνους, κομπλιμέντα ή μεγάλες κουβέντες. Κάποιοι είναι πιο συγκρατημένοι, άλλοι κρατούν αποστάσεις και αρκετοί θεωρούν ότι το να σου αναθέτουν σημαντικές αρμοδιότητες είναι από μόνο του μια μορφή αναγνώρισης. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες μικρές κινήσεις που μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για το πώς σε βλέπει το αφεντικό σου.

Σύμφωνα με τους ειδικούς η πραγματική εκτίμηση ενός εργοδότη δεν φαίνεται μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο σου φέρεται και στις ευκαιρίες που σου προσφέρει. Αν παρατηρείς κάποια από τις παρακάτω συμπεριφορές, ίσως έχεις κερδίσει κάτι πολύ σημαντικό: την εμπιστοσύνη του.

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