Το Παιδί Τραύμα, στο νέο του μουσικό βίντεο, το «Πρωινό» (Fine! Records), αφηγείται μια ιστορία μοναξιάς και μνήμης όπου το παρελθόν και το παρόν συναντιούνται. Πρωταγωνιστεί ο Ερρίκος Λίτσης.

Η μέρα ξεκινά πάντα με έναν δισταγμό, έναν αναστεναγμό και με έναν κόμπο στο λαιμό που «πνίγει» την εύκολη απελπισία. Όταν σηκώνεσαι από κρεβάτι δεν υπάρχουν ήχοι, κι ας ζεις στο κέντρο της Αθήνας. Έξω φασαρία, κόρνες και θυμοί και μέσα σκοτάδι σαγρέ που σου «τρώει» την ψυχή. Το μυαλό δουλεύει και δεν θέλει, οι μύες δουλεύουν και θέλουν. Σηκώνεσαι και βάζεις δυο κάλτσες που άφησες στον εαυτό σου. Κατουράς και νιώθεις τη ζωή να φεύγει, έτσι πρέπει και έτσι σε δένει. Πλένεσαι και πας στην κουζίνα να φτιάξεις πρωινό. Δηλαδή έναν καφέ σκέτο και τσιγάρο. Κι αν δεν καπνίζει, μόνο καφέ, πάντα σκέτο.

Είσαι γερασμένος και συνταξιούχος, δεν δουλεύεις αλλά σε δουλεύουνε. Ζεις μόνος και πεθαίνεις μαζί με έξι εκατομμύρια κατοίκους. Κάποτε είχες χρώμα και εικόνες που άξιζαν να μπουν σε φωτογραφίες με φιλμ. Ήξερες ότι ο χρόνος θα περάσει και όλα θα κιτρινίσουν, θα αρρωστήσουν. Προσπαθείς να δει το πρόσωπό σου στον καθρέφτη και να χαμογελάσεις. Θυμάσαι εκείνη που ήταν η αιτία να ψάχνεις χρωματιστά πουλιά σε τεχνήτες αστραπές. Και θυμάσαι, παλεύεις, θυμάσαι, παλεύεις, θυμάσαι, παλεύεις, νιώθεις το θαύμα και στο τέλος μένει ένα Παιδί Τραύμα που θυμίζει ότι το «Πρωινό» πάντα θα έρχεται, ό,τι κι αν γίνει στη ζωή μας.

Το ακούς και θες να χορέψεις με δάκρυα στα μάτια

Το Παιδί Τραύμα είναι αυτός ο καλλιτέχνης που ξέρει ότι το θαύμα είναι του ανθρώπου, γι’ αυτό και δεν ζει για πάντα, γι’ αυτό έχει κάτι από τη φθορά του χρόνου, γι’ αυτό και μας αφήνει ρυτίδες, λύπης ή χαράς, στο δέρμα μας. Κάποτε τον βρήκαμε να μας ψιθυρίζει και όταν δυναμώσαμε τον ήχο καταλάβαμε ότι ο ψίθυρος είναι μέρος της αφήγησης που κάνει το στόμα να γελά, να πετά, να αφήνεται και να χάνεται σε αυτό που περιμένει να ρθει. Μια ηλεκτρονική ομίχλη που κρύβει ένα ήλιο πιασμένο στις παλιές, σκουριασμένες, κεραίες των τηλεοράσεων.

Το Παιδί Τραύμα συνδυάζει την κινηματογραφική αισθητική του new wave και του queer με την dance μελαγχολία της πόλης. Ο άνθρωπος είναι στο επίκεντρο και τα κρυμμένα συναισθήματα οι δρόμοι και πλανήτες του. Ακούς το «Πρωινό» και θες να χορέψεις με δάκρυα στα μάτια, με τη φωτογραφία που ξέρεις ότι δεν έσκισες και έχεις κρατήσει σε ένα συρτάρι της κουζίνας. Ακούγοντας το κομμάτι αυτό «βλέπεις» πώς ενώνεται μια συννεφένια γκόμενα με τον άνθρωπο αυτό που περπατάει πάντα σκυφτός. Πάνω απ’ όλα και όλους, το τσεκούρι της μοναξιάς…

Μια ιστορία για την ανθρώπινη μοναξιά

Το Παιδί Τραύμα με νέα εικόνα μέσα στην εικόνα και όπως μας πληροφορεί το δελτίο Τύπου: Το Παιδί Τραύμα παρουσιάζει το music video για το «Πρωινό», ένα από τα τραγούδια της «Δεύτερης Ζωής», του τελευταίου του άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη Fine! Records. Με πρωταγωνιστή τον Ερρίκο Λίτση, παρακολουθούμε μια ιστορία για την ανθρώπινη μοναξιά, τη φθορά και τη σχέση μας με όσα αφήνουμε πίσω. Ανάμεσα σε εικόνες της καθημερινότητας και στιγμές που μοιάζουν να έρχονται από μια άλλη εποχή, το video δημιουργεί έναν κόσμο όπου το παρελθόν και το παρόν συναντιούνται χωρίς να είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσεις τα όριά τους.

Πριν βρείτε το δικό σας «Πρωινό» και πριν δείτε αυτό που δεν βλέπετε, σημειώστε ότι το Παιδί Τραύμα δίνει δύο μεγάλα live: το ένα την Παρασκευή (20/11), στη Θεσσαλονίκη, στον Πολυχώρο WE και το άλλο στις 28 Νοεμβρίου στο Gagarin.

INFO

Παιδί Τραύμα

New Music Video

«Πρωινό»

Συντελεστές

Σύλληψη: Τάσος Καρτέρης

Σκηνοθεσία: Παντελής Φλατσούσης

DOP - Editing: Φώτης Φωτόπουλος

Production designer/styling: Μαρία Παπαδοπούλου

1st AC: Κωνσταντίνα Μπακάρα

Gaffer: Μάριος Κουρουνιώτης

Βοηθός σκηνοθέτη: Γκέλυ Πεντεφούντη

Ηθοποιοί: Ερρίκος Λίτσης, Λίζα Μικροπούλου

Επικοινωνία & προβολη στα media: Zuma Communications

- Το Παιδί Τραύμα live (20/11) στο WE. Εισιτήρια ΕΔΩ

-Το Παιδί Τραύμα live (28/11) στο Gagarin. Εισιτήρια ΕΔΩ

*Το Παιδί Τραύμα σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

