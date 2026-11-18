Από το Hotline Miami μέχρι το heavy metal, 7 άγνωστες ιστορίες για τον Carpenter Brut πριν έρθει στην Αθήνα.

Οι Judas Priest, οι ταινίες τρόμου των 80s, το Hotline Miami και ένας rock star που μετατρέπεται σε cyborg αποτελούν κομμάτια του ιδιαίτερου κόσμου του Carpenter Brut, του Γάλλου δημιουργού που έχει καταφέρει να ενώσει την ηλεκτρονική μουσική με την αισθητική και την ένταση του heavy metal.



Με αφορμή την εμφάνισή του στο Floyd Live Music Venue την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, συγκεντρώσαμε επτά ενδιαφέρουσες ιστορίες πίσω από έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της σύγχρονης ηλεκτρονικής σκηνής.



1. Ήθελε να δημιουργήσει metal χωρίς κιθάρες

Μπορεί ο ήχος του να παραπέμπει συχνά σε μια metal μπάντα, όμως ο Carpenter Brut έχει αποδείξει ότι δεν χρειάζονται απαραίτητα δύο κιθάρες για να πετύχεις την ίδια ένταση. Το Leather Terror (2022), για παράδειγμα, βασίστηκε σε έναν επιθετικό, ηλεκτρονικό ήχο, με τα synthesizers να αναλαμβάνουν τον ρόλο που παραδοσιακά έχουν τα riffs. Όπως έχει εξηγήσει στο Metal Hammer, η ιδέα ήταν να δημιουργήσει κάτι που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως metal album, χωρίς να χρησιμοποιήσει φυσικά όργανα.

Πίσω από το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο βρίσκεται ο Franck Hueso. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, το όνομα Carpenter Brut προέκυψε από τη σαμπάνια Charpentier Brut, την οποία ανακάλυψε σε έναν κατάλογο ποτών. Το «Charpentier» μεταφράστηκε στα αγγλικά ως «Carpenter», δημιουργώντας παράλληλα έναν ιδανικό συνειρμό με τον John Carpenter, τον εμβληματικό σκηνοθέτη των Halloween, The Thing και Escape from New York. Η μουσική και η κινηματογραφική αισθητική του Αμερικανού μάστορα του horror cinema αποτέλεσαν βασικές επιρροές για τον Γάλλο, που συχνά αντιμετωπίζει τις συνθέσεις του σαν soundtracks φανταστικών κινηματογραφικών σκηνών.



3. Το Hotline Miami σύστησε τη μουσική του σε χιλιάδες gamers

Το Hotline Miami 2: Wrong Number (2015), με τη χαρακτηριστική pixel-art αισθητική και την ακραία βία του, αποτέλεσε ιδανικό περιβάλλον για τη μουσική του. Τα Roller Mobster και Le Perv βρήκαν αρμονικά τη θέση τους στο περιβάλλον του παιχνιδιού, συστήνοντας τον Carpenter Brut σε ένα ευρύτερο κοινό. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν συνέθεσε τα συγκεκριμένα κομμάτια ειδικά για το videogame. Οι δημιουργοί του χρησιμοποίησαν μουσική που είχε ήδη κυκλοφορήσει στα πρώτα EPs του.



4. Ένα μουσικό βίντεο εξελίχθηκε σε ολόκληρη ταινία επιστημονικής φαντασίας

Το εντυπωσιακό video του Turbo Killer, σε σκηνοθεσία Seth Ickerman, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα του. Η συνεργασία τους συνεχίστηκε με το Blood Machines (2019), μια sci-fi παραγωγή για την οποία ο Carpenter Brut συνέθεσε πρωτότυπη μουσική. Όπως έχει εξηγήσει ο ίδιος, το Blood Machines είχε αρχικά σχεδιαστεί ως μουσικό βίντεο, προτού οι Seth Ickerman αποφασίσουν να εξελίξουν την ιδέα σε μια ολοκληρωμένη ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Ο Bret Halford, ο κεντρικός χαρακτήρας της τριλογίας Leather, δεν απέκτησε τυχαία το όνομά του. Είναι ένας συνδυασμός του Bret Michaels των Poison και του Rob Halford, frontman των Judas Priest, που επιστρέφουν στην Αθήνα στο πλαίσιο του Release Athens 2027. Ο Carpenter Brut έχει επιβεβαιώσει ότι η αναφορά είναι απολύτως σκόπιμη, αφού ο φανταστικός του ήρωας συνδυάζει την εικόνα ενός glam rock star με την αγάπη του για το heavy metal.



6. Έφτιαξε μια ολόκληρη τριλογία με πρωταγωνιστή έναν serial killer που γίνεται cyborg

Από το Leather Teeth (2018) και το Leather Terror (2022) μέχρι το Leather Temple (2026), ο Carpenter Brut αφηγείται την ιστορία του Bret Halford. Ένας περιθωριοποιημένος νεαρός μεταμορφώνεται σε rock star, εξελίσσεται σε δολοφόνο και, έπειτα από κρυογονική κατάψυξη, επιστρέφει στο δυστοπικό μέλλον του 2077 ως cyborg. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη του χαρακτήρα αντικατοπτρίζει και τη δική του μουσική πορεία, αφού κάθε album αποτέλεσε μια ευκαιρία να επανεφεύρει τον εαυτό του.



7. Δεν γνωρίζει καν τα ονόματα των συγχορδιών που χρησιμοποιεί

Παρά την πολυπλοκότητα της παραγωγής του, ο Carpenter Brut δεν θεωρεί τον εαυτό του μουσικό με την παραδοσιακή έννοια. Σε συνέντευξή του το 2026 παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει καν τα ονόματα των συγχορδιών και ότι έμαθε να χρησιμοποιεί τα μουσικά προγράμματα και τα synthesizers στην πορεία. Αυτό δεν τον εμπόδισε να δημιουργήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ήχους της σύγχρονης synthwave σκηνής.

Ο Carpenter Brut θα εμφανιστεί στο Floyd Live Music Venue την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου. Για όλες τις πληροφορίες: www.floyd.gr

