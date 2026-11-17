Από τα 5 λεπτά που καταγράφουν οι επιστημονικές μελέτες μέχρι τα 13 λεπτά που θεωρούν επιθυμητά οι ειδικοί, η διάρκεια της διείσδυσης εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα γύρω από τη σεξουαλική ζωή.

Πόση ώρα πρέπει να διαρκεί μια ερωτική επαφή για να θεωρείται ικανοποιητική; Είναι τα 5 λεπτά αρκετά ή μήπως χρειάζονται 15, 20 ή και περισσότερα για να απολαύσουν πραγματικά και οι δύο το σεξ; Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που απασχολεί συχνά άνδρες γυναίκες - χωρίς να τολμήσουν να το συζητήσουν ανοιχτά, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που συγκρίνουν τη δική τους σεξουαλική ζωή με όσα έχουν ακούσει, διαβάσει ή παρακολουθήσει.

Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που θα υποστηρίξουμε πως γύρω από το θέμα του σεξ έχουν δημιουργηθεί αρκετές λανθασμένες προσδοκίες. Όχι, δεν είναι όλα όπως φαίνονται στις ταινίες. Η ιδέα ότι μια ολοκληρωμένη ερωτική πράξη πρέπει να κρατάει πολλή ώρα, έχει καλλιεργήσει την αντίληψη ότι όσο περισσότερα λεπτά διαρκεί η διείσδυση τόσο μεγαλύτερη είναι και η απόλαυση. Είναι, όμως, πράγματι έτσι;

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