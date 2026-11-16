Τίνα Σίμονς: Πέθανε η ηθοποιός των blockbuster - Οι ρόλοι στα «Star Wars», «James Bond» και «Batman»

Η ηθοποιός Τίνα Σίμονς, η οποία έπαιξε σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές της ιστορίας, πέθανε το περασμένο Σάββατο.

Η ηθοποιός Τίνα Σίμονς, η οποία έπαιξε σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες κινηματογραφικές παραγωγές της ιστορίας, πέθανε το περασμένο Σάββατο, με την ηλικία της να μην αποκαλύπτεται, αν και μετράει 60 χρόνια καριέρας.

Η Σίμονς μπορεί να μη βρισκόταν στο προσκήνιο, αλλά είχε ενσαρκώσει κομβικούς ρόλους σε ταινίες του σύμπαντος των «Star Wars», του «James Bond» και του «Batman», μεταξύ άλλων.

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