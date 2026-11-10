Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

Η δοκιμαστική πτήση ξεκίνησε από τη Μελβούρνη και ολοκληρώθηκε στην Τουλούζη, διασχίζοντας τρεις ηπείρους και δύο ωκεανούς, με δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αερομεταφορών έγραψε η Airbus, καθώς το A350-1000ULR (Ultra-Long Range) κατέκτησε επίσημα το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει καλύψει εμπορικό αεροσκάφος σε μία πτήση χωρίς ενδιάμεση στάση.

Το αεροσκάφος διένυσε 23.155 χιλιόμετρα, παραμένοντας στον αέρα για 24 ώρες και 24 λεπτά, σε μια δοκιμαστική αποστολή που επιβεβαίωσε τις δυνατότητές του για πτήσεις εξαιρετικά μεγάλων αποστάσεων.

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