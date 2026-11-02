Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος επέστρεψαν δυναμικά στον «Βοτανικό» για δεύτερη χρονιά

Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος επέστρεψαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη σκηνή του «Βοτανικού», εγκαινιάζοντας έναν ακόμη κύκλο εμφανίσεων που συνδυάζει μεγάλες επιτυχίες, δυνατές ερμηνείες και αστείρευτη ενέργεια.



Δύο σπουδαίες καλλιτεχνικές διαδρομές συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα με μεγάλες επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ξεχωριστές ερμηνευτικές στιγμές, με επιστέγασμα το ντουέτο «Χάρτινες Αγάπες», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Panik Records και έχει ήδη αγαπηθεί από το κοινό.

Ο Νίκος Μακρόπουλος και ο Γιώργος Σαμπάνης επιβεβαίωσαν από το πρώτο κιόλας διήμερο (30 και 31 Οκτωβρίου) τη μεγάλη δυναμική κι απήχηση της συνεργασίας τους και την εξαιρετική χημεία τους, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες μουσική, συναίσθημα και διασκέδαση.

Μαζί τους η Τάνια Μπρεάζου, που δίνει στο πρόγραμμα τη δυναμική ενέργεια και την «εκρηκτική» σκηνική παρουσία της.



Συμμετέχουν η Kianna και ο Zaf, βάζοντας μια σύγχρονη pop διάσταση.



Ο «Βοτανικός» υποδέχεται το κοινό κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με μια συνεργασία κορυφής που δίνει ξανά τον παλμό στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας.