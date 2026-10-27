Τριπλή διάκριση για το Grand Hotel Palace, με δύο Χρυσά βραβεία στα Greek Hospitality Awards 2026

Δύο Χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Best Greek Green City Hotel και Best Greek Business City Hotel, καθώς και μία ακόμη σημαντική διάκριση στην κατηγορία Best Greek MICE City Hotel, επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία του Grand Hotel Palace στη βιώσιμη, επιχειρηματική και συνεδριακή φιλοξενία.

Το Grand Hotel Palace διακρίνεται για ακόμη μία χρονιά στα Greek Hospitality Awards 2026, κατακτώντας τρεις σημαντικές διακρίσεις. Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα δύο Χρυσά βραβεία στις κατηγορίες Best Greek Green City Hotel και Best Greek Business City Hotel, τα οποία αποτελούν σημαντική αναγνώριση της διαχρονικής επένδυσης του ξενοδοχείου στην ποιότητα, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την υψηλού επιπέδου επιχειρηματική και συνεδριακή φιλοξενία.

Με 243 δωμάτια και σουίτες και 13 πλήρως ανακαινισμένες συνεδριακές αίθουσες, συνολικής έκτασης 2.500 τ.μ., το Grand Hotel Palace αποτελεί έναν σημαντικό προορισμό business φιλοξενίας στη Θεσσαλονίκη. Το 2025 φιλοξένησε 24.800 εταιρικούς επισκέπτες, ενώ η διάκριση στην κατηγορία Best Greek MICE City Hotel για όγδοη συνεχόμενη χρονιά έρχεται να προστεθεί σε μια πολυετή επιτυχημένη πορεία.

Το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Greek Green City Hotel επιβεβαιώνει τη συνεχή και έμπρακτη δέσμευση του Grand Hotel Palace στη βιώσιμη φιλοξενία. Το ξενοδοχείο διαθέτει πιστοποίηση Green Key από το 2016, εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική στρατηγική που περιλαμβάνει εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ανακύκλωση και δράσεις κυκλικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Grand Hotel Palace έχει αναπτύξει συνεργασίες με τη We4all, την Texcycle Greece και την Cigaret Cycle, ενώ συμμετέχει στο Zero Waste – Future Loading και στο 1ο Δίκτυο ZeroWasteHoReCa στην Ελλάδα, υλοποιώντας πρωτοβουλίες με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Η κατάκτηση του Χρυσού βραβείου αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση αυτής της διαρκούς προσπάθειας για έναν πιο υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο λειτουργίας.

Αντίστοιχα, το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Greek Business City Hotel αναγνωρίζει τη σταθερή προσήλωση του Grand Hotel Palace στην ποιοτική επιχειρηματική φιλοξενία και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρικών πελατών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και εξειδικευμένες υποδομές για επαγγελματικά ταξίδια και εταιρικές εκδηλώσεις, το ξενοδοχείο αποτελεί έναν σημαντικό προορισμό για τον επιχειρηματικό επισκέπτη στη Θεσσαλονίκη.

Οι τρεις διακρίσεις αποτελούν σημαντική επιβράβευση της συλλογικής προσπάθειας της ομάδας του Grand Hotel Palace. Παράλληλα, επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία του ξενοδοχείου ως έναν σύγχρονο προορισμό που συνδυάζει ποιότητα, επιχειρηματική και συνεδριακή φιλοξενία, καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη, θέτοντας σταθερά υψηλούς στόχους για το μέλλον.

GOLD – Best Greek Green City Hotel

GOLD – Best Greek Business City Hotel

SILVER – Best Greek MICE City Hotel