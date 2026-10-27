Η ThermicSol ολοκλήρωσε με τεράστια επιτυχία τη συμμετοχή της στην έκθεση ΟΙΚΟΔΟΜΗ 2026

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης διοργάνωσης υποδέχτηκε 430 επισκέπτες στο περίπτερό μας και κατέγραψε 325 νέες επαγγελματικές επαφές.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η νέα premium σειρά ηλιακών θερμοσιφώνων THERMIC 2X, με διπλό εμαγιέ, διπλό ανόδιο, συλλέκτη υψηλής απόδοσης και 12ετή εργοστασιακή εγγύηση. Η νέα σειρά βασίζεται στη φιλοσοφία OpeX – Operational Excellence της ThermicSol, με στόχο τη σταθερή ποιότητα σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η ευρύτερη γκάμα σε ηλιακούς θερμοσίφωνες, ανοξείδωτα δοχεία λεβητοστασίου, αντλίες θερμότητας, δοχεία αδρανείας και αντιψυκτικό υγρό για ηλιακά συστήματα.

Η έκθεση ήταν μια ευκαιρία για συνάντηση συνεργατών, γνωριμίες με νέους επαγγελματίες και να συζητήσεις για τις ανάγκες τους.

Με έμφαση στην αξιοπιστία, την απόδοση και τη διάρκεια, συνεχίζουν να στηρίζουν το δίκτυό με συστηματικές επισκέψεις, τεχνική ενημέρωση και άμεση επικοινωνία.

Ευχαριστούν όλους όσους επισκέφθηκαν το περίπτερό και γνώρισαν από κοντά τα προϊόντα της ThermicSol.