Καιρός: Πολικό «κύμα» από τη Ρωσία απειλεί με πρόωρο ψύχος την Ελλάδα - Πότε θα πλησιάσει

Το τροπικό «έναυσμα» και το σκανδιναβικό μπλοκάρισμα



Σε τροχιά σημαντικής αναδιοργάνωσης εισέρχεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από το βόρειο ημισφαίριο, με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα ευνοούν ένα σύνθετο καιρικό σενάριο.

Μια αλληλεπίδραση φαινομένων, που ξεκινά από τις τροπικές περιοχές του πλανήτη, φαίνεται ικανή να προκαλέσει ισχυρό ατμοσφαιρικό μπλοκάρισμα στη βόρεια Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πρόωρη ηπειρωτική ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα αναμένεται να επιφέρει ένα σφοδρό ενεργειακό πλήγμα στον στρατοσφαιρικό πολικό στρόβιλο.

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