«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

Στη βόρεια Χιλή έχει σημάνει συναγερμός καθώς η εμφάνιση του συγκεκριμένου ψαριού προμηνύει σεισμούς.

Ένα σπάνιο θαλάσσιο πλάσμα, μήκους περίπου 5 μέτρων, το οποίο έχει συνδεθεί με φυσικές καταστροφές σε διάφορα σημεία του κόσμου, ξεβράστηκε στις ακτές της Νότιας Αμερικής, πυροδοτώντας ισχυρισμούς ότι ένας μεγάλος σεισμός μπορεί να πλήξει σύντομα την περιοχή, η οποία παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Γνωστό στην ιαπωνική λαογραφία ως «ψάρι της Αποκάλυψης», το γιγάντιο βασιλοψάρι εντοπίστηκε την Τρίτη σε παραλία της Μεχιγιόνες, στη βόρεια Χιλή.

Το θαλάσσιο πλάσμα, που μοιάζει με θαλάσσιο φίδι και σπάνια γίνεται αντιληπτό από ανθρώπους, αναφέρεται σε ασιατικούς θρύλους ήδη από τον 17ο αιώνα. Οι εμφανίσεις του ερμηνεύονταν ως προειδοποιήσεις από μυθικές θεότητες.

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