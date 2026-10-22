«Στα Χαμένα»: Τρεις γυναίκες, ανεκπλήρωτοι έρωτες και ιστορίες που δεν ξεχνιούνται

Το έργο του Άκη Δήμου ζωντανεύει στο Θησείο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη, για 15 μόνο παραστάσεις.

Η bijoux de kant παρουσιάζει, στο Hood (Ακταίου 35, Θησείο), από τις 13 Νοεμβρίου και για 15 μόνο παραστάσεις το έργο του Άκη Δήμου «Στα Χαμένα» σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη.

Ερμηνεύουν: Δέσποινα Σαραφείδου, Σωτηρία Χρυσικοπούλου, Μαρία - Νεφέλη Δούκα

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Η Λούση Πέρλα, η Ξανθή Πασπάτη και η Νικολίτσα Σατράπη, κυρίες όλες η καθεμιά με τον δικό της παράδοξο τρόπο, συναντιούνται στη σκηνή του ίδιου θεάτρου για να αφηγηθούν τις ιστορίες τους, ιστορίες πλήρεις ματαιώσεων, σκοτεινών λάμψεων, τυχαίων ερώτων και ανεπίδοτων χαδιών. Μιλούν περισσότερο για να ξεχαστούν, μόνο που όσα λένε τις γυρίζουν πάλι στο ξεκίνημα τους: εκεί, στα χαμένα. Κι είναι ωραίες, πολύ ωραίες και οι τρεις τους, έτσι όπως μπερδεύουν τα κεφαλαία με τα μικρά μιας απίθανης νεότητας αποφασισμένης να μην γεράσει ποτέ.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Μουσική: Χαρούλα Τσαλπαρά

Σκηνογραφία: Νίκος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Περούκες: Κωνσταντίνος Κολιούσης

Βοηθός σκηνοθέτη: Εμελίνα Μαραγκούλια

Βοηθός παραγωγής: Γιάννης Καρδάσης

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου, Εμελίνα Μαραγκούλια

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Παίζουν: Δέσποινα Σαραφείδου, Σωτηρία Χρυσικοπούλου, Μαρία - Νεφέλη Δούκα

Info

Τοποθεσία: Hood, Ακταίου 35-Θησείο

Ημερομηνία: Πρεμιέρα: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21.00. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στις 21.00. Έως 13/12. Διάρκεια: 80’

Πληροφορίες: Τηλ.: 6942259779

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: ΣΤΑ ΧΑΜΕΝΑ | Εισιτήρια online! | More.com