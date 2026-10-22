Υψηλό IQ: 6 κακές συνήθειες που κρατούν πίσω τους έξυπνους ανθρώπους

Μπορεί να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι με υψηλό IQ έχουν μια λύση για όλα, αλλά αυτό δεν ισχύει καθολικά. Ορισμένες συνήθειες τους εγκλωβίζουν στη στασιμότητα.

Οι περισσότεροι πιστεύουμε πως οι άνθρωποι με υψηλό IQ έχουν μια απάντηση για όλα, βρίσκουν λύση εκεί που οι άλλοι βλέπουν μόνο πρόβλημα και γνωρίζουν πώς να διαχειριστούν κάθε κατάσταση. Λάθος.

Όσο κι αν πιστεύεις πως τα άτομα με υψηλό δείκτη νοημοσύνης γνωρίζουν τα πάντα, ήρθε η ώρα να σε διαψεύσουμε - όχι ακριβώς εμείς, αλλά η επιστήμη. Έχει παρατηρηθεί πως πολλοί - θεωρητικά - έξυπνοι άνθρωποι μένουν στάσιμοι στη ζωή τους, αδυνατώντας να χρησιμοποιήσουν ορθά το μυαλό τους. Ο λόγος; Οι κακές συνήθειες που έχουν υιοθετήσει στην καθημερινότητά τους.

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