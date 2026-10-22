«Ήπια πολύ και το κατάλαβα αργά»: Η 21χρονη στη Πάρο έσπασε τη σιωπή της για το «χάπι βιασμού»

Η 21χρονη που νοσηλεύτηκε αφού κατανάλωσε γ - υδροξυβουτυρικό οξύ στη Πάρο, έκανε δηλώσεις ξεκαθαρίζοντας πώς εκτυλίχθηκε το συμβάν.

Σε αποκλειστική μαρτυρία στο MEGA προχώρησε η 21χρονη, που κινδύνευσε σοβαρά στην Πάρο μετά από την κατανάλωση ναρκωτικού που περιείχε γ- υδροξυβουτυρικό οξύ, ουσία που χρησιμοποιείται στα διαβόητα «χάπια βιασμού».

«Εμείς αράξαμε, παίξαμε, μετά ήπια εγώ και μετά βγήκα off. η συγκεκριμέμνη ουσία λέγεται G. Την παίρνεις αν θες να χαλαρώσεις και να κοιμηθείς. Αν όμως την πάρεις και θες να παρτάρεις, θα παρτάρεις.

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