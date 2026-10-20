Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο
Εν μέσω ταραχών στη Γαλλία, ένας άνδρας, υπεύθυνος καταστήματος, έχει μετατραπεί σε σύμβολο αντίστασης ενάντια σε όσους προχωρούν σε λεηλασίες. Ο Πιερ, διευθυντής του καταστήματος Micromania, δέχτηκε βίαιη άνανδρη και απρόκλητη επίθεση.
Μέσα σε λίγες ώρες, το βίντεο της επίθεσης εις βάρος του έγινε viral, κυκλοφορώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ο Πιερ έγινε κάτι σαν είδωλο. Στο βίντεο που κατέγραψαν μάρτυρες, ο Pierre, τριάντα χρονών με μακριά μαλλιά, φαίνεται να αντιστέκεται στη λεηλασία ενός καταστήματος Micromania που διαχειρίζεται. Η σκηνή εκτυλίχθηκε στην Avenue Jean Médecin, έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στη Νίκαια (Alpes-Maritimes).
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