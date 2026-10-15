«Ο Μεγάλος Δικτάτωρ»: Όταν ο σπουδαίος Τσάρλι Τσάπλιν γελοιοποίησε τον φασισμό

Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 15 Οκτωβρίου 1940, έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη το αντιφασιστικό έπος του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Μεγάλος Δικτάτωρ».

Kατά κανόνα τα υστερόγραφα μπαίνουν στο τέλος των κειμένων. Εδώ θα κάνουμε την έκπληξη και την ανατροπή. Το υστερόγραφο θα μπει στην αρχή:

ΥΓ: Πάσα ομοιότητα αυτών που θα διαβάσετε με όσα συμβαίνουν σήμερα στον πλανήτη, μόνο τυχαία δεν είναι.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, ο ναζισμός εξαπλωνόταν στην Ευρώπη, ο ημιπράφρονας Αδόλφος Χίτλερ οικοδομούσε ένα καθεστώς τρόμου, ο αντισημιτισμός μετατρεπόταν σε κρατική πολιτική και οι δημοκρατίες παρακολουθούσαν (στην καλύτερη) με αντιδράσεις επιπέδου… ροφού την άνοδο του φασισμού.

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