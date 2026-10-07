Αν θέλεις να καταλάβεις τι σημαίνει φασισμός, πρέπει οπωσδήποτε να δεις αυτή τη σειρά

«Ο Γιος του Αιώνα» είναι μια μοναδική παραγωγή που αναδεικνύει την ιστορία του φασισμού με τον βασικότερο πρωταγωνιστή του, τον Μπενίτο Μουσολίνι.

Η Ιστορία συχνά δεν είναι μια ευχάριστη υπόθεση. Δεν είναι πάντα ένα ευχάριστο ανάγνωσμα που έρχεται να μαλακώσει την ψυχή ή να σου δώσει ελπίδα. Ορισμένες φορές είναι σκληρή γιατί καταγράφει αλήθειες που, χωρίς να είναι δυσνόητες, δεν «κατεβαίνουν» εύκολα.

Όταν η Ιστορία γίνεται επίκεντρο μιας σειράς, τα πράγματα δυσκολεύουν. Η ωμότητα έρχεται και σε κοιτάει στα μάτια. Και είναι απαραίτητο να την κοιτάξεις κι εσύ για να καταλάβεις καλύτερα. «Ο Γιος του Αιώνα» κάνει ακριβώς αυτό και πλέον μπορείς να τη δεις και στην Ελλάδα μέσω του Cinobo.

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