Το Sushi Lunchi κατεβαίνει στα νότια: Νέο κατάστημα στη Γλυφάδα με διευρυμένο menu

Το Sushi Lunchi μεγαλώνει και ετοιμάζεται να συστηθεί στο κοινό των νοτίων προαστίων, με ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Γλυφάδας, στην οδό Κύπρου 65.

Πρόκειται για ένα ακόμη εγχείρημα του Abros Group, του επιχειρηματικού ομίλου των αδελφών Αλεξόπουλων, που συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες και ξεχωριστές προτάσεις εστίασης.

Ο Αντώνης Δρακουλαράκος, συνεργάτης του Abros Group και δημιουργός του εμβληματικού Sushimou, οραματίστηκε το Sushi Lunchi ως το πιο urban και ανεπιτήδευτο «ξαδερφάκι» του. Με την πρωταρχική του ιδέα, διαμόρφωσε τη βάση για ένα σύγχρονο Japanese comfort food concept με casual χαρακτήρα.

Διατηρώντας την urban ιαπωνική ταυτότητα και τον ανεπιτήδευτο χαρακτήρα που το καθιέρωσαν στο κέντρο της Αθήνας, το νέο Sushi Lunchi στη Γλυφάδα έρχεται με ένα διευρυμένο menu, υπό τη γαστρονομική καθοδήγηση του Head Chef των Sushi Lunchi, Αλέξανδρου Μακρή.

Οι αγαπημένες επιλογές σε donburi, maki και uramaki, καθώς και τα περισσότερα από τα πιάτα που γνωρίζει ήδη το κοινό από το πρώτο κατάστημα στην Βουλής, θα παραμείνουν στον βασικό κορμό της γαστρονομικής πρότασης.

Παράλληλα, το νέο κατάστημα θα παρουσιάσει αρκετές επιπλέον επιλογές. Ιδιαίτερη θέση στο menu θα έχουν τα udon και yakisoba noodles, σε διαφορετικές εκδοχές με κοτόπουλο, μοσχάρι ή γαρίδα, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για ένα ολοκληρωμένο γεύμα.

To menu θα εμπλουτιστεί επίσης με πιάτα fried rice, καθώς και με το αγαπημένο oshizushi, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία γύρω από τη σύγχρονη ιαπωνική κουζίνα.

Στο menu θα περιλαμβάνονται και vegan επιλογές, ώστε η φιλοσοφία του Sushi Lunchi να απευθύνεται σε διαφορετικές διατροφικές προτιμήσεις, χωρίς να απομακρύνεται από τον δημιουργικό και casual χαρακτήρα του.

Με το νέο του άνοιγμα στη Γλυφάδα, το Sushi Lunchi εξελίσσει το αρχικό του concept και με τη δημιουργική υπογραφή του Αλέξανδρου Μακρή, μεταφέρει στα νότια προάστια τη δική του εκδοχή της urban Japanese comfort food κουλτούρας.