“Όταν ήμουν στην ηλικία σου…”: Φράσεις που λένε οι άνω των 60 και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται

10 φράσεις που λένε συχνά οι Baby Boomers, δηλαδή οι άνω των 60, στους ανθρώπους που αγαπούν χωρίς να καταλαβαίνουν πόσο αγενείς ακούγονται.

«Όταν ήμουν στην ηλικία σου, τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά». «Εμείς δουλεύαμε και δεν παραπονιόμασταν». «Θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις». Όποια κι αν είναι η ηλικία σου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχεις ακούσει τουλάχιστον μία από αυτές τις φράσεις από έναν γονιό ή κάποιον άνθρωπο άνω των 60, δηλαδή από έναν “baby boomer”.

Και κάπως έτσι δημιουργείται ένα από τα πιο συνηθισμένα χάσματα ανάμεσα στις γενιές. Οι άνθρωποι άνω των 60 μεγάλωσαν με διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, διαφορετικές κοινωνικές αντιλήψεις και εντελώς διαφορετικούς κανόνες γύρω από τη δουλειά, την οικογένεια, τις σχέσεις και την προσωπική ζωή. Αυτό που για εκείνους μπορεί να αποτελεί μια αυτονόητη συμβουλή ή έναν τρόπο να δείξουν ενδιαφέρον, για έναν νεότερο άνθρωπο μπορεί να ακούγεται σαν κριτική ή σαν προσπάθεια να υποτιμηθούν όσα βιώνει.

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