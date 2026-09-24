«ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ»: Ο Βέβηλος ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή

Ραπ, θέατρο και οπαδική βία συναντιούνται σε μια παράσταση που αναζητά τι κρύβεται πίσω από τον διχασμό.

«Εμείς και οι άλλοι, που για ‘κείνους ήμασταν άλλοι»

Τι συμβαίνει όταν η ανάγκη ενός νέου ανθρώπου να ανήκει κάπου, μετατρέπεται σταδιακά στην ανάγκη να στραφεί απέναντι σε κάποιον άλλον;

Ο Βέβηλος, ένας από τους πιο επιδραστικούς και ασυμβίβαστους Έλληνες ράπερ, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή με την παράσταση «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» σε κείμενο και σκηνοθεσία Αθηνάς Χατζηαθανασίου, πρωταγωνιστώντας και ερμηνεύοντας επί σκηνής κομμάτια-σταθμούς από την προσωπική του πορεία, αλλά και νέα τραγούδια γραμμένα ειδικά για την παράσταση.

Η «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» παρουσιάζεται στο Θέατρο Βέμπο, από τις 23 Νοεμβρίου, και επιστρέφει στο 2006, σε μια εποχή έντονων κοινωνικών μεταβολών, όταν η γενιά των millennials διαμόρφωνε τη δική της ταυτότητα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου νέες μορφές και εκφράσεις βίας έρχονταν στο προσκήνιο. Μέσα από μια ιστορία που οδηγεί στον κόσμο των γηπέδων, η παράσταση φωτίζει το φαινόμενο της οπαδικής βίας και αναζητά τι βρίσκεται πίσω από αυτό.

Το κείμενο βασίζεται σε αληθινές μαρτυρίες ανθρώπων μέσα από τα γήπεδα και αντλεί υλικό από πραγματικά γεγονότα που απασχόλησαν την επικαιρότητα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι πραγματικές ιστορίες και οι βιωμένες εμπειρίες συναντούν τη μυθοπλασία, δημιουργώντας ένα έργο που δεν στέκεται μόνο στη στιγμή της σύγκρουσης, αλλά αναζητά όσα έχουν προηγηθεί: την ανάγκη για αποδοχή, την ταυτότητα, την πίστη σε μια ομάδα και τη σταδιακή δημιουργία του εχθρού-«άλλου».

Υπόθεση

Ο Μάνος μόλις έχει αποφυλακιστεί, έχοντας εκτίσει ποινή για ένα έγκλημα που διέπραξε είκοσι χρόνια πριν. Μια δημοσιογράφος τον συναντά και αποφασίζει να ξανανοίξει την υπόθεση. Θέλει να μάθει τι ακριβώς συνέβη εκείνη τη νύχτα. Μέσα από τις αναμνήσεις του Μάνου, η ιστορία επιστρέφει στο 2006, όπου έφηβος ακόμη, δεν γνωρίζει ότι κρατά στα χέρια του μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί.

Οργή, αναζήτηση ταυτότητας, ανάγκη για αποδοχή: οι νεανικές παρορμήσεις αρχίζουν να μπλέκονται με την οπαδική κουλτούρα. Τα όρια μετακινούνται, οι σχέσεις αλλάζουν και μια νύχτα θα καθορίσει τις ζωές όλων.

Είκοσι χρόνια αργότερα, η δημοσιογράφος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια της ιστορίας, να βρει τι πραγματικά συνέβη και κυρίως, πώς έφτασαν μέχρι εκεί.

Η σιωπή πίσω απ’ τις φωνές

Η «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» δεν ανήκει σε καμία ομάδα. Δεν έχει χρώμα, φανέλα ή στρατόπεδο. Δεν επιχειρεί να αναπαραστήσει απλώς ένα περιστατικό οπαδικής βίας, αλλά αναζητά τον μηχανισμό που μπορεί να οδηγήσει έναν νέο άνθρωπο από την ανάγκη του να ανήκει, στην ανάγκη να αποκτήσει έναν αντίπαλο. Στο επίκεντρο βρίσκονται ερωτήματα που ξεπερνούν τα όρια ενός γηπέδου:

Τι οδηγεί έναν νέο άνθρωπο στη βία;

Ποια ανάγκη έρχεται να καλύψει η ένταξη σε μια ομάδα;

Πώς δημιουργείται ένας «εχθρός»;

Και τι συμβαίνει όταν το «εμείς» χρειάζεται διαρκώς ένα «οι άλλοι» για να υπάρξει;

Μήπως η ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ είναι ένα σημείο μηδέν, όπου η αντιπαράθεση αναπαράγεται και οι άνθρωποι εγκλωβίζονται σε έναν φαύλο κύκλο βίας;

Η ραπ συναντά το θέατρο

Η παράσταση κινείται διαρκώς ανάμεσα στο θέατρο και στο θέαμα, ανάμεσα στην αφήγηση και στη μουσική πράξη, αναζητώντας μια υβριδική φόρμα που δεν χρειάζεται να αποφασίσει τι απ’ όλα είναι περισσότερο. Η Αθηνά Χατζηαθανασίου με το «ΘΥΡΑ ΜΗΔΕΝ» δεν επιχειρεί να ενώσει δύο διαφορετικούς κόσμους, αλλά να ανακαλύψει τι καινούργιο μπορεί να γεννηθεί όταν αυτοί οι κόσμοι συναντηθούν. Λόγος, στίχος, μουσική: είναι όψεις του ίδιου νομίσματος μιας ιστορίας που οφείλει να εξιστορηθεί. Εννέα ταλαντούχοι ηθοποιοί, ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, η Άντα Κουγιά, ο Γιώργος Λιάκος, η Άντρια Ράπτη, ο Κωνσταντίνος Ρόδης, η Ανατολή Τσελαρίδου, ο Σταμάτης Φακορέλλης, ο Κώστας Φοίνιξ και η Αθηνά Χατζηαθανασίου, συναντούν επί σκηνής τον Βέβηλο, ο οποίος εμφανίζεται για πρώτη φορά ως πρωταγωνιστής στο θέατρο και, παράλληλα, ερμηνεύει ζωντανά επί σκηνής κομμάτια-σταθμούς από την προσωπική του πορεία, αλλά και νέα τραγούδια γραμμένα ειδικά για την παράσταση, ενώ σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα γίνονται οργανικό μέρος της σκηνικής γλώσσας και συνδιαλέγονται ζωντανά με τους ερμηνευτές και τη μουσική.

Ταυτότητα της Παράστασης

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Αθηνά Χατζηαθανασίου

Πρωτότυπη μουσική - Ηχοτοπία - Στίχοι: Βέβηλος & Δημήτρης MCD Κρητικός

Επιμέλεια Κίνησης: Αλέξανδρος Κεϊβάναη

Σκηνικά: Γεωργία Φωκά

Κοστούμια: Ευγενία Βησσαρίου

Σχεδιασμός Φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Βίντεο: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Μάρω Πέτλη, Παναγιώτα Χαϊδεμένου

Έρευνα - Συνεντεύξεις- Δραματουργική επεξεργασία: Άντα Κουγιά, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Φωτογραφίες-Γραφιστική Επιμέλεια: Γιώργος Κασαπίδης

Trailer: Θωμάς Παλυβός

Γραφείο Τύπου/ Επικοινωνία: CALD – Le Canard qui Parle

Παραγωγή: Καλλιτεχνική Εταιρεία CALD Ο.Ε. & CALD PRODUCTIONS Α.Μ.Κ.Ε

Παίζουν οι: Βέβηλος, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, Άντα Κουγιά, Γιώργος Λιάκος, Άντρια Ράπτη, Κωνσταντίνος Ρόδης, Ανατολή Τσελαρίδου, Σταμάτης Φακορέλλης, Κώστας Φοίνιξ, Αθηνά Χατζηαθανασίου

Μετάδοση Αγώνων: Μάκης Διόγος

Πληροφορίες

Θέατρο Βέμπο (Καρόλου 18, Αθήνα)

Από 23 Νοεμβρίου , Κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:00

, Κάθε Link Κρατήσεων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/thyra-miden

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/thyra-miden Προσφορά Προπώλησης για περιορισμένο αριθμό θέσεων 18€ έως 1 Οκτωβρίου

Τιμές Εισιτηρίων: Α’ ΖΩΝΗ - 30 €, Β’ ΖΩΝΗ - 25 € (Κανονικό) / 22 € (Μειωμένο), Γ’ ΖΩΝΗ - 20 €, ΘΕΩΡΕΙΟ Α’ - 20 €, ΘΕΩΡΕΙΟ Β’ - 18 €

Θερμές ευχαριστίες στον εγκληματολόγο Γιάννη Πανούση για την πολύτιμη συμβολή του στην έρευνα και για τις γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μας σχετικά με το φαινόμενο της οπαδικής βίας, καθώς και στον Μάκη Διόγο για τη φιλική συμμετοχή.

για την πολύτιμη συμβολή του στην έρευνα και για τις γνώσεις που μοιράστηκε μαζί μας σχετικά με το φαινόμενο της οπαδικής βίας, καθώς και στον για τη φιλική συμμετοχή. Ευχαριστούμε, επίσης, όλους όσοι συνέβαλαν με τη συμμετοχή τους στην έρευνα για την προετοιμασία της παράστασης.

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