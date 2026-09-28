Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

Η μελέτη υποστηρίζει ότι το αυξανόμενο ρήγμα στον φλοιό της Γης γύρω από τη λίμνη Τουρκάνα στη βόρεια Κένυα θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στάδιο στην απόσχιση μέρους της Ανατολικής Αφρικής και στη μελλοντική διαίρεση της ηπείρου.

Μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική. Αυτό αναφέρεται σε μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Geodesy & Cartography. Η μελέτη υποστηρίζει ότι το αυξανόμενο ρήγμα στον φλοιό της Γης γύρω από τη λίμνη Τουρκάνα στη βόρεια Κένυα θα μπορούσε να αποτελέσει βασικό στάδιο στην απόσχιση μέρους της Ανατολικής Αφρικής και στη μελλοντική διαίρεση της ηπείρου.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι μετατοπίσεις στη θέση των τεκτονικών πλακών της Αιθιοπίας υποδηλώνουν ότι η Αφρική διαλύεται, ανοίγοντας το δρόμο για την εμφάνιση του έκτου ωκεανού του πλανήτη. Από την εμφάνιση του Ανατολικού Αφρικανικού Ρήγματος - μιας ρωγμής μήκους 56,3 χιλιομέτρων στην αιθιοπική έρημο - το 2005, έχει παρατηρηθεί συνεχής κίνηση μεταξύ των τεκτονικών πλακών.

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