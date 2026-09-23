Σκληρό βίντεο: Πυροβόλησαν άνδρα στο πρόσωπο σε εστιατόριο στη Μάλαγα
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Δεύτερη ένοπλη επίθεση μέσα σε πέντε ημέρες στη Μάλαγα
Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (22/9) σε πολυσύχναστο εστιατόριο της Μάλαγα, στην Ισπανία, όταν ένας άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό στο πρόσωπο ενώ βρισκόταν στον χώρο, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες.
Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:30 στο Lounge Bar Plaza, στην παραλιακή ζώνη Muelle Uno, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διασκέδασης και αγορών της πόλης.
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