Σκληρό βίντεο: Πυροβόλησαν άνδρα στο πρόσωπο σε εστιατόριο στη Μάλαγα

Δεύτερη ένοπλη επίθεση μέσα σε πέντε ημέρες στη Μάλαγα

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (22/9) σε πολυσύχναστο εστιατόριο της Μάλαγα, στην Ισπανία, όταν ένας άνδρας δέχθηκε πυροβολισμό στο πρόσωπο ενώ βρισκόταν στον χώρο, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 22:30 στο Lounge Bar Plaza, στην παραλιακή ζώνη Muelle Uno, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διασκέδασης και αγορών της πόλης.

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