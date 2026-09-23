7 πράγματα που οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση δεν νιώθουν ποτέ την ανάγκη να εξηγήσουν

Αυτή η κατηγορία ανθρώπων διατηρεί την εμπιστοσύνη προς τον εαυτό της - ακόμα και όταν όλα γύρω της την αμφισβητούν - και δεν επηρεάζεται από την άποψη τρίτων.

Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του επικοινωνούμε τις ανάγκες και τις επιλογές μας και του αισθανόμαστε ότι πρέπει διαρκώς να δικαιολογούμε τις σκέψεις, πράξεις ή αποφάσεις μας. Με το να φοβόμαστε μήπως παρεξηγηθούμε, απογοητεύσουμε κάποιον ή απλώς φανεί ότι «δεν είμαστε αρκετοί για κάτι», καταλήγουμε συχνά να εξηγούμε υπερβολικά ακόμη και τις πιο απλές αποφάσεις που έχουμε λάβει για τη ζωή μας. Σε αυτή την κατηγορία, ωστόσο, δεν ανήκουν οι άνθρωποι με υψηλή αυτοεκτίμηση.

Το να εκτιμάς, σέβεσαι, αγαπάς και φροντίζεις τον εαυτό σου εξαρτάται 100% από εσένα. Οι άνθρωποι με ισχυρή αυτοεκτίμηση δεν σημαίνει φυσικά, ότι δεν ενδιαφέρονται για τους άλλους ή ότι αποφεύγουν να ακούσουν μια κριτική. Απλώς δεν αισθάνονται - δικαίως - ότι χρειάζεται κάθε τους «όχι», κάθε συναίσθημα ή κάθε προσωπική επιλογή να συνοδεύεται από μια απολογία. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορούμε όλοι σιγά - σιγά να καλλιεργήσουμε.

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