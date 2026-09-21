Θεατρική σεζόν 2026-27: 12 νέες παραστάσεις που αξίζει να δούμε φέτος στην Αθήνα

Η έναρξη της νέας θεατρικής σεζόν βρίσκεται προ των πυλών και εμείς συγκεντρώσαμε τις θεατρικές παραστάσεις που προβλέπεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.

Αν για κάτι μας αρέσει πολύ το φθινόπωρο, είναι γιατί επιστρέφουμε στα θέατρα. Το καθιερωμένο ραντεβού της εβδομάδας στα φουαγέ των θεατρικών σκηνών αποτελεί αναμφίβολα μία από τις αγαπημένες μας συνήθειες. Και να που έφτασε ο καιρός να την εντάξουμε ξανά στην καθημερινότητά μας. Ακόμα μία σεζόν, ο πολιτιστικός χάρτης της Αθήνας είναι πλούσιος σε επιλογές: από κλασικά αριστουργήματα και εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας μέχρι σύγχρονα κείμενα και νέες σκηνικές προσεγγίσεις, η φετινή θεατρική ατζέντα έχει προτάσεις για όλους.

Δυνατές συνεργασίες, γνωστά έργα που επιστρέφουν στη σκηνή μέσα από μια διαφορετική ματιά, αλλά και παραστάσεις που συστήνουν στο ελληνικό κοινό σύγχρονους δημιουργούς συνθέτουν ένα πρόγραμμα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από τον Σαίξπηρ και τον Τσέχωφ μέχρι φρέσκα έργα που «συνομιλούν» με ζητήματα της εποχής μας, σκηνοθέτες, συγγραφείς και ηθοποιοί ενώνουν τις δυνάμεις τους, στοχεύοντας σε άρτιο αποτέλεσμα.

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