Ενέργεια: Δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη - Αυξημένες τιμές και μειωμένα περιθώρια στήριξης

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή τρομάζει για την αύξηση τιμών ενόψει του χειμώνα

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή, που έχει οδηγήσει σε σοβαρή ενεργειακή έλλειψη παγκοσμίως και ραγδαία αύξηση των τιμών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Μετά το σοκ του πετρελαίου Brent που έφτασε στα 108 δολάρια το βαρέλι την προηγούμενη εβδομάδα, ύστερα από τη διακοπή του αγωγού Ανατολής – Δύσης από τη Σαουδική Αραβία, το ερώτημα των αγορών είναι αν θα μπορέσει να συγκρατηθεί το κόστος αυτής της κρίσης και πόσο καιρό θα χρειαστεί μέχρι να επανέλθει η ομαλότητα.

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