Το μεγαλύτερο αθηναϊκό beef ξεκίνησε από το «Gucci Φόρεμα» του Μαζωνάκη
Αν είσαι παιδί που μεγάλωσε στα '00s ή στον απόηχο τους, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη ίσως να πόνεσε λιγάκι παραπάνω. Τα τραγούδια του, ακόμη και αν δεν τα έβαζες να τα ακούσεις στα ακουστικά σου, σε είχαν συντροφεύσει σε όλη την εφηβεία σου, από τους πρώτους χωρισμούς, μέχρι τα πρώτα σου πάρτυ.
Είμαι σίγουρη ότι έχετε διαβάσει δεκάδες πράγματα για όσα ήταν και κατάφερε να πετύχει μέσα στα 54 χρόνια που έζησε. Ανάμεσα σε όλα αυτά, αν υπάρχει στο οποίο να συμφώνησαν όλοι, είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταφέρει να δημιουργήσει μια ολόδική του ταυτότητα, έτσι που οτιδήποτε και αν έκανε, φόραγε και οποιοδήποτε τραγούδι κυκλοφορούσε «έβγαζε νόημα», δεν φαινόταν ξένο από εκείνον, δηλαδή.
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