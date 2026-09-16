Ηλιακή καταιγίδα θα χτυπήσει τη Γη τις επόμενες 48 ώρες - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν και πώς

Τι είναι οι «στεμματικές οπές»;

Ο Ήλιος έχει ανοίξει δύο μεγάλες «περιοχές» στην ατμόσφαιρά του, από τις οποίες ρεύματα ηλιακού ανέμου διαχέονται στο Διάστημα.

Από σήμερα έως αύριο, 16 και 17 Σεπτεμβρίου, τα δύο αυτά ρεύματα ενδέχεται να φτάσουν στη Γη και να προκαλέσουν γεωμαγνητικές καταιγίδες κατηγορίας G1.

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