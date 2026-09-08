Tilos Artist Residency 2026: Οι Black Females in Architecture έρχονται στην Τήλο

Οι BFA συμμετέχουν στο Tilos Artist Residency, εξερευνώντας τέχνη, βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία.

To πρόγραμμα καλλιτεχνικής φιλοξενίας Tilos Artist Residency, συνεχίζεται για πέμπτη συνεχή χρονιά στο νησί της Τήλου. Για το 2026 o πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) συνεχίζει την συνεργασία με το British Council στο πλαίσιο του προγράμματος Circular Cultures (Making Matters), καλωσορίζοντας τις Black Females in Architecture (BFA) στο φετινό πρόγραμμα φιλοξενίας.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2026 οι Black Females in Architecture θα βρίσκονται στο νησί με στόχο να διερευνήσουν νέες περιβαλλοντικές λύσεις μέσα από το πρίσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι BFA είναι ένας οργανισμός που συνίσταται από μέλη και μια κοινωνική επιχείρηση με ένα παγκόσμιο δίκτυο σχεδόν 600 μελών. Οι BFA συνδέουν και υποστηρίζουν μαύρες γυναίκες και γυναίκες μικτής μαύρης καταγωγής που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και των κατασκευών. Μέσα από δράσεις συνηγορίας, έρευνα, εκπαίδευση και συνεργατικά έργα, οι BFA προωθούν την ορατότητα, την ισότητα και την ηγεσία στο χώρο του δομημένου περιβάλλοντος.

Στην Τήλο, οι Black Females in Architecture θα εκπροσωπηθούν από τη Neba Sere (Ειδική στη χωρική ανάλυση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του προγράμματος Decolonising and Decarbonising στη Σχολή Αρχιτεκτονικής The Bartlett, UCL) και τη Lauren Fashokun (Ειδική στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό & συνεργάτιδα των BFA).

Tο πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών της Τήλου στοχεύει να διερευνήσει πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την καινοτόμα σκέψη στην αρχιτεκτονική, το design, τα διαφορετικά υλικά και τον αστικό σχεδιασμό. Πιο συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζεται στο νησί από το 2022.

Σε συνεργασία με τον Δήμο, τα σχολεία της Τήλου και τους κατοίκους οι BFA θα διερευνήσουν τη γυναικεία γνώση, την καθημερινή πολιτιστική κληρονομιά και τη ζωντανή μνήμη όπως αυτές αναδύονται μέσα από τις αφηγήσεις των γυναικών του νησιού. Αυτές, οι συχνά παραγνωρισμένες μορφές γνώσης θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ζωντανού αρχείου που θα αναδεικνύει και θα διαφυλάσσει τις ιστορίες, τις εμπειρίες και τη συλλογική μνήμη του νησιού.

Αντίστοιχα καλλιτεχνικά «αποτυπώματα» δημιούργησαν οι Hypercomf , The New Raw, Resolve , PoOR και οι STORE κατά τη διάρκεια των περασμένων artist residencies.

Το Tilos Artist Residency διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Polygreen με τον Δήμο Τήλου. Το Just Go Zero Tilos, ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό έργο, με την υποστήριξη της Polygreen, ξεκίνησε το 2022 στο νησί με στόχο την ανάπτυξη λύσεων που προωθούν την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα, και κατέστησε την Τήλο το πρώτο νησί μηδενικών αποβλήτων στην Ελλάδα.

Περισσότερα για τις BFA

Οι BFA ιδρύθηκαν το 2018, έπειτα από μια τυχαία συνάντηση τεσσάρων Μαύρων γυναικών που εργάζονταν στο χώρο της αρχιτεκτονικής, όταν αναγνώρισαν την ανάγκη για έναν υποστηρικτικό χώρο και ένα επαγγελματικό δίκτυο. Την ίδια ημέρα δημιουργήθηκε μια ομάδα στο WhatsApp, η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη του δικτύου των BFA. Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, οι τέσσερις συν-ιδρύτριες διαμόρφωσαν συλλογικά το όραμα, την αποστολή και τις πρώτες δράσεις των BFA, οι οποίες επικεντρώνονταν στη διασύνδεση των μελών, στη διοργάνωση δημόσιων συζητήσεων και στην προώθηση της εκπροσώπησης των Μαύρων γυναικών στον κλάδο.

Σήμερα, οι BFA συνεχίζουν τη δράση τους υπό την ηγεσία των σημερινών συνδιευθυντριών, οι οποίες έχουν διευρύνει το πεδίο δράσης του οργανισμού ώστε να περιλαμβάνει τη χωρική πρακτική, τον πολιτιστικό προγραμματισμό και τον συμμετοχικό σχεδιασμό με επίκεντρο τις τοπικές κοινότητες.

https://www.blackfemarc.com/

https://www.instagram.com/blackfemarc/

Περισσότερα για το Polygreen Culture & Art Initiative (PCAI) και το Tilos Artist Residency

O πολιτιστικός οργανισμός PCAI ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Πολυχρονόπουλο, CEO της περιβαλλοντικής εταιρείας Polygreen, και στοχεύει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση μέσα από ένα ετήσιο πρόγραμμα καλλιτεχνικών αναθέσεων, εκθέσεων σύγχρονης τέχνης, προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών, εργαστηρίων και συνεδρίων. Η Συλλογή Τέχνης PCAI εστιάζει σε αναθέσεις και έργα σύγχρονης τέχνης και κινούμενης εικόνας, ενώ παρέχει στους καλλιτέχνες τα μέσα και τους πόρους για να δημιουργήσουν

καλλιτεχνικό έργο σε διάλογο με σύγχρονα περιβαλλοντικά, κοινωνιολογικά και φιλοσοφικά ζητήματα, επιτρέποντας απόλυτη ελευθερία έκφρασης και κριτικής έρευνας. Μέσα στα χρόνια της δραστηριότητάς του, το PCAI έχει συνεργαστεί με σημαντικά ιδρύματα, μπιενάλε και πολιτιστικούς φορείς, όπως το Βρετανικό Συμβούλιο, τη Serpentine του Λονδίνου, την Μπιενάλε της Βενετίας, την Μπιενάλε του Σάο Πάολο, τη Μπιενάλε της Sharjah και το KW του Βερολίνου, ενώ έχει διακριθεί επανειλημμένα για το πολιτιστικό έργο και τις συνεργασίες του. Από τo 2021 o οργανισμός είναι official nominator του σημαντικού περιβαλλοντικού βραβείου Earthshot Prize, το οποίο θεσπίστηκε από το Royal Foundation of the Prince and Princess of Wales. Το PCAI συμμετέχει στη Διεθνή Ένωση Εταιρικών Συλλογών Σύγχρονης Τέχνης (IACCCA) και η Κίκα Κυριακάκου, καλλιτεχνική διευθύντρια του PCAI, συνιστά εκλεγμένο μέλος του διοικητικού συμβουλίου του.

To Tilos Artist Residency πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ομίλου Polygreen με τον Δήμο της Τήλο και του καινοτόμου εγχειρήματος Just Go Zero Tilos. To πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 2022, με την Polygreen να μετατρέπει την Τήλο σε σημαντική μελέτη περίπτωσης νησιού μηδενικών αποβλήτων. Μέσω του προγράμματος Just Go Zero αποτελεί πλέον το μοναδικό νησί παγκοσμίως και το μόνο μέρος στην Ελλάδα που έχει βραβευτεί με τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste City. Στο πρώτο Tilos Artist Residency στο πλαίσιο του εγχειρήματος, συμμετείχαν το καλλιτεχνικό δίδυμο Hypercomf και το designer duo The New Raw.

Περισσότερα για το British Council

Το British Council είναι ο διεθνής οργανισμός της Βρετανίας που προωθεί τις πολιτισμικές σχέσεις και παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Μέσω της θετικής του συμβολής, και της δουλειάς του στους τομείς των τεχνών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της αγγλικής γλώσσας, στόχος του είναι να υποστηρίξει την ειρήνη και την ευημερία, δημιουργώντας ένα φιλικό περιβάλλον γνώσης και κατανόησης ανάμεσα σε ανθρώπους που ζουν στη Βρετανία και τις άλλες χώρες, αλλάζοντας τις ζωές τους, δημιουργώντας ευκαιρίες, οικοδομώντας σχέσεις και καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη.

Το British Council συνεργάζεται με περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, της αγγλικής γλώσσας, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών. Την περασμένη χρονιά προσέγγισε άμεσα περισσότερους από 80 εκατομμύρια ανθρώπους και συνολικά 791 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών τους δράσεων, των μεταδόσεων και των εκδόσεών τους. Το British Council ιδρύθηκε το 1934 και αποτελεί φιλανθρωπικό οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος διέπεται από Βασιλικό Χάρτη, καθώς και δημόσιο φορέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 2024, το British Council γιόρτασε την 85η επέτειό του στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας ένα καλύτερο μέλλον μέσα από τις τέχνες, την εκπαίδευση και την αγγλική γλώσσα.



Περισσότερα για το Circular Cultures - Making Matters της ΕΕ

Το Circular Cultures (Making Matters) είναι το πρόγραμμα του British Council για τον βιώσιμο σχεδιασμό και τις δημιουργικές οικονομίες στην Ευρώπη, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τον βιώσιμο σχεδιασμό, την κυκλικότητα και την πολιτιστική ανάπτυξη. Μέσα από δράσεις που εμπλέκουν ενεργά την τοπική κοινωνία, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την κριτική σκέψη γύρω από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρώπης.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενσωμάτωση ενός κριτικού διαλόγου για τη βιωσιμότητα στον τομέα του σχεδιασμού εστιάζοντας στο δημόσιο χώρο και την ενεργό εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων στη διαμόρφωσή του.

Το Circular Cultures αποτελεί μέρος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας του British Council, Making Matters, η οποία προωθεί τον διεθνή διάλογο, γύρω από το θέμα του κυκλικού σχεδιασμού. Το διεπιστημονικό πρόγραμμα διερευνά πώς οι αρχές της κυκλικής οικονομίας μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα και βιώσιμη καινοτομία στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του design, της χειροτεχνίας και της μόδας.



design.britishcouncil.org/projects/Making-Matters

www.britishcouncil.gr/en/events/tilos-artist-residency-circular-cultures-x-pcai

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