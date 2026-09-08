Grand Gelato: Το βραβευμένο παγωτό… ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!

Η Grand Gelato ιδρύθηκε το 2012 με όραμα να προσφέρει στην Ελλάδα το αυθεντικό gelato, συνδυάζοντας την ιταλική παράδοση με τη σύγχρονη παραγωγή και την απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα.

Η παραγωγή πραγματοποιείται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιό μας, έκτασης 2.000 τ.μ., εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Οι εγκαταστάσεις πληρούν υψηλά πρότυπα υγιεινής με πιστοποίηση ISO 22000.

Οι πρώτες ύλες προέρχονται από τις μεγαλύτερες ιταλικές εταιρείες με αυθεντικές γεύσεις που ξεχωρίζουν σε άρωμα, υφή και ένταση. Η φιλοσοφία μας: ποιότητα, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση.

Καινοτόμο Μοντέλο Franchise

Η Grand Gelato, με πολυετή εμπειρία στην παραγωγή αυθεντικού ιταλικού παγωτού, αναπτύσσει το δίκτυό της μέσω ενός καινοτόμου συστήματος franchise που την καθιστά την Νο1 επιλογή στην Ελλάδα στον κλάδο.

Η βασική καινοτομία μας: Το παγωτό παραδίδεται στον franchisee έτοιμο προς διάθεση, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή ειδική εκπαίδευση.

Σταθερή Ποιότητα

Εξασφαλίζεται η σταθερή ποιότητα σε όλα τα σημεία πώλησης ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Χαμηλό Κόστος

Ελαχιστοποίηση λειτουργικού κόστους και διαδικασιών χωρίς περίπλοκη παραγωγή.

Άμεση Έναρξη

Διευκολύνεται η άμεση και αποδοτική έναρξη λειτουργίας από την πρώτη ημέρα.

Προσιτή Επένδυση

Προσιτή επένδυση ακόμα και για νέους επιχειρηματίες χωρίς εμπειρία στον κλάδο.

6 λόγοι που μας κάνουν Νο1

1. «Κλειδί στο χέρι»

2. Ισχυρό Brand

3. Ασυναγώνιστο Προϊόν

4. Απλοποιημένη Λειτουργία

5. Συνεχής Υποστήριξη

6. Προοπτικές Ανάπτυξης

Grand Gelato

www.grandgelato.gr

Π.Ε.Ο. Κορίνθου–Πατρών 7, Ξυλόκαστρο

T: 2743 301529

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Instagram: https://www.instagram.com/grandgelato.official/