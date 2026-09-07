11η Σεπτεμβρίου: Η ιστορία του «Falling Man» 25 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο - Η viral φωτογραφία

Η αλήθεια για τον Falling Man. Η αδερφή του ανώνυμου δράστη της 11ης Σεπτεμβρίου, που έγινε σύμβολο του πένθους της Αμερικής, αφηγείται την σπαρακτική ιστορία, τα στοιχεία που οδήγησαν σε αυτόν... και γιατί ξέρει ότι ο Θεός «άρπαξε το πνεύμα του» και το μετέφερε στον Παράδεισο.

Ο άντρας στη φωτογραφία-σύμβολο της 11ης Σεπτεμβρίου φαίνεται σχεδόν γαλήνιος, αιωρούμενος ανάποδα στον αέρα, αψηφώντας για μια στιγμή το αναπόφευκτο. Δεν προβάλλει φόβο, ούτε πανικό, ούτε θυμό. Αντίθετα φαίνεται να έχει αποδεχτεί τη μοίρα του με ψυχραιμία, έχοντας αντιμετωπίσει ένα φρικτό δίλημμα, είτε να πεθάνει από ασφυξία είτε να πέσει στο κενό, και επέλεξε το δεύτερο. Με αυτόν τον τρόπο, δεν επέλεξε τον θάνατο. Δεν ήταν αυτοκτονία. Επέλεξε 10 δευτερόλεπτα επιπλέον ζωής, και για αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να είναι γαλήνιος και ανώδυνος.

Φαίνεται να πέφτει ήρεμα, ειρηνικά. Καθώς το έκανε αυτό, δεν είχε ιδέα ότι βρισκόταν στο μάτι ενός φωτογραφικού φακού. Δεν είχε ιδέα ότι ο κόσμος θα τον γνώριζε ως τον «Άνθρωπο που Πέφτει» (Falling Man), ένα αινιγματικό σύμβολο των φρικαλεοτήτων εκείνης της ημέρας πριν από 25 χρόνια. Κάποιοι είπαν ότι δεν υπήρχε λόγος να μάθουν ποτέ το όνομά του, δεν υπήρχε λόγος να επιβαρυνθεί περαιτέρω η οικογένειά του, ότι έπρεπε να τον θυμούνται ως έναν «κοινό άνθρωπο» που εκπροσωπούσε και τα 2.977 αθώα θύματα που πέθαναν εκείνη την ημέρα.Αναπόφευκτα, όμως, εκείνες τις πυρετώδεις ημέρες μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ξεκίνησε η αναζήτηση της ταυτότητάς του.Ήταν μια προσπάθεια που θα αποδεικνυόταν χρονοβόρα και περίπλοκη

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