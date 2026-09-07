Να μεγαλώνεις και να ακούς Μάγδα Βαρούχα

Το νέο άλμπουμ της Μάγδας Βαρούχα είναι εκεί έξω και μας ρωτά «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω;» (από Paravan Records)

Οι παιδικές απορίες κρατάνε το μυστικό του σύμπαντος, του μέλλοντος, της ύπαρξης (μας). Το πραγματικά αθώο παιδί ρωτά για το χρώμα του ουρανού, για το πού πάει ο ήλιος όταν δύει, για πού πάμε όταν κοιμόμαστε και για το τι θα γίνουμε όταν μεγαλώσουμε. Η συντηρητική κοινωνία τα έχει όλα -νομίζει- κανονισμένα. Τα αγόρια ποδοσφαιριστές, μηχανικοί αυτοκινήτων, κυβερνήτες. Τα κορίτσια τραγουδίστριες, δικηγόροι, κομμώτριες, πάντα αγωνίστριες. Τα παιδιά, όμως, έχουν στο μυαλό τους να βοηθήσουν, να κάνουν τον κόσμο λίγο πιο μαγικό, λίγο πιο ρομαντικό, λίγο πιο ποιητικό. Έτσι, τα αγόρια θα βάλουν την κάπα του σούπερ ήρωα και θα σώσουν τη μαμά τους από τη δουλειά που την εξουθενώνει. Τα κορίτσια θα πάρουν το μονόκερο και το ραβδί του και θα σκορπίσουν ουράνια τόξα και γλειφιτζούρια που δεν θα χαλάνε τα δόντια.

Ο χρόνος, όμως, είναι αμείλικτος και η «σοβαρότητα» των εποχών θέλει ώριμους και ακούραστους εργάτες. Και το σύμπαν σκοτεινιάζει και το μόνο φως έρχεται από το κινητό, την τηλεόραση. Η μόνη θέα είναι από το παράθυρο του γραφείου κάπου στην Κηφισίας και το μονό ταξίδι αυτό που κάνεις με τα ΜΜΜ. Το παιδί μέσα μας, όμως, επιμένει και μένει σε ένα τραγούδι, σε μια μελωδία, σε ένα δίσκο, αυτόν που έχει τίτλο «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω;» (Paravan Records) και ακούγεται η φωνή-βάλσαμο της Μάγδας Βαρούχα.

Είναι δικός μας άνθρωπος η Μάγδα



Τη Μάγδα Βαρούχα τη γνωρίσαμε μέσα από τη συνεργασία της με τον Χρήστο Αδαμόπουλο. Οι δυο τους μας έδωσαν το εγχείρημα Ακομπλεξάριστα και μας έκαναν να τους συμπαθήσουμε αμέσως. Η Μάγδα, λοιπόν, έχει μια αστείρευτη ενέργεια, μια φωνή που σε αγγίζει απαλά, γερά, σε κρατά όρθιο, σε ταξιδεύει, σε βοηθά να ξεφεύγεις από την καθημερινότητά σου. Η φωνή της είναι μέρος της προσωπικότητάς της και σε κάνει να νιώθεις άνετα, οικεία μαζί της, σε κάνει συμμέτοχο στη χαρά και στην έκρηξη της δημιουργίας της.

Ο δεύτερος δίσκος της έχει τη νοσταλγία που πρέπει, την αθωότητα που πρέπει, την αισθαντικότητα που πρέπει, την καθαρότητα που πρέπει. Η Μάγδα είναι ο δικός μας άνθρωπος και το συναίσθημα δεν τη φοβίζει, το περνά ατόφιο στα κομμάτια της και κάθε τραγούδι της είναι πράξη ενδυνάμωσης. Η φωνητική προσέγγιση, οι στίχοι, οι παραγωγές των κομματιών ωθούν την εσωτερική αλήθεια στο φως και το τελικό αποτέλεσμα είναι ήρεμα δυνατό και πανέμορφο.

Αξιόλογες συνεργασίες



Το άλμπουμ «Τι θέλω να γίνω όταν μεγαλώσω;» αποτελείται από εννιά κομμάτια στα οποία έχουν συνδράμει διάφοροι καλλιτέχνες, τόσο σε επίπεδο σύνθεσης, όσο και στο στιχουργικό. Οι συνεργασίες είναι όλες αξιόλογες και όλες δίνουν και κάτι διαφορετικό στον δίσκο: Παυλίνα Βουλγαράκη, Aeon, Tiny Jackal, James Basdanis, Thanasimos, Σπύρος Παρασκευάκος. Η δουλειά αυτή της Μάγδας έχει διαφορετικές εικόνες που διαφέρουν ελάχιστα, αλλά λειτουργούν ουσιαστικά και αυτόνομα. Ακούς το «Κυριακή» και χάνεσαι στην ανατριχίλα του, στον νωχελικό του δρόμο. Ακούς το «Δεν σε χαρίζω» και αφήνεσαι στη ροή του, στην ευκαιρία που σου δίνει να αποδράσεις. Ακούς το «Σχεδόν Ερωτευθήκαμε» και νιώθεις το παιχνιδιάρικο ύφος της μουσικής και την κομψότητα των φωνών. Ακούς το «Χαρικλάκι», το γνωστό ρεμπέτικο, και η φωνή της Μάγδας «σπάει» και εσύ λικνίζεσαι στην ομορφιά του κλασικού και του νέου.

Η γενική εκτίμηση για τον δίσκο είναι αυτή: ακούγεται ευχάριστα, ακομπλεξάριστα και με απελευθερωμένη διάθεση. Οι φωνητικές ικανότητες αναδεικνύονται και η προσεγμένη παραγωγή δίνει παραλλαγές υφών που φτιάχνουν τον πολυσήμαντο χαρακτήρα του άλμπουμ

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