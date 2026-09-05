Δημιουργήθηκε όντως ο πρώτος φραπές στη ΔΕΘ το 1957; Η ταινία που αποδεικνύει το αντίθετο

Μια από τις πιο διαδεδομένες ιστορίες της ΔΕΘ, αφορά την εφεύρεση του φραπέ τη δεκαετία του '50. Αλήθεια ή αστικός μύθος;

Kάθε Σεπτέμβριο, η η Θεσσαλονίκη μέσω της ΔΕΘ μετατρέπεται στο απόλυτο πολιτικό και οικονομικό βαρόμετρο της χώρας. Όμως, πέρα από τις εξαγγελίες, την πολιτική αντιπαράθεση και τα εγκαίνια, η ΔΕΘ έχει συνδεθεί στο συλλογικό μας ασυνείδητο με την απόλυτη ποπ γαστρονομική ανακάλυψη της νεότερης Ελλάδας: τη γέννηση του φραπέ. Ή μήπως τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς έτσι;

Η επίσημη, χιλιοειπωμένη ιστορία μας ταξιδεύει στο μακρινό 1957. Στην 22η ΔΕΘ, ο αντιπρόσωπος της ελβετικής εταιρείας Nestlé στην Ελλάδα, Ανδρέας Δρίτσας, παρουσιάζει ένα νέο προϊόν για παιδιά: ένα σοκολατούχο ρόφημα που παρασκευάζεται χτυπώντας τη σκόνη με γάλα σε ένα ειδικό σέικερ. Στο ίδιο περίπτερο εργάζεται ο υπάλληλος Δημήτρης Βακόνδιος.

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