Οι 10 χώρες με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο - Η θέση της Ελλάδας στη λίστα

Τα βραβεία αναγνωστών του Conde Nast Traveller ανέδειξαν και φέτος τις καλύτερες χώρες για φαγητό στον κόσμο. Δείτε σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα.

Το φαγητό αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας, καθώς πολλές φορές οι πιο δυνατές αναμνήσεις από έναν προορισμό συνδέονται με τις γεύσεις και τις γαστρονομικές του παραδόσεις. Από τις αυθεντικές τοπικές συνταγές και το street food μέχρι τη σύγχρονη δημιουργική κουζίνα, κάθε χώρα προσφέρει ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι.

Τα Readers’ Choice Awards 2026 του Conde Nast Traveller ανέδειξαν τις 10 καλύτερες χώρες για φαγητό στον κόσμο, με βάση τις προτιμήσεις των αναγνωστών του. Ας δούμε ποιες ξεχώρισαν και σε ποια θέση της λίστας βρίσκεται η Ελλάδα.

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